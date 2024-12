di Redazione

Dalla Faisa Cisal Molise, giunge una richiesta di pubblicazione particolare, una richiesta che ci ha colpito, e non soltanto perché è Natale e quindi la festa dei bambini, ma perché è un grido di aiuto su un problema ancora irrisolto. Leggendo le parole di questa poesia scritta da un bambino di nove anni, figlio di un autista del trasporto pubblico molisano si nota la sua grande sensibilità: non chiede regali per se, ma la serenità per il papà, preoccupato perché da mesi non percepisce lo stipendio. Forse queste parole valgono più di cento riunioni e mille comunicati.

Preghiera di Natale

Caro Gesù, stanotte ti voglio parlare, mentre la neve comincia a fioccare.

Nel cuore porto un sogno speciale: che il Natale quest’anno non sia sempre uguale.

Papà torna tardi, è stanco e preoccupato, mamma lo aspetta con il viso angosciato.

Parlano piano per non farsi ascoltare, ma so che lo stipendio tarda ad arrivare.

Le luci brillano su ogni balcone, le vetrine son piene di ogni emozione. I miei amici raccontano dei loro regali, mentre io sogno solo momenti normali.

Non voglio giocattoli e cesti strapieni, ma solo i sorrisi di mamma e papà sereni.

Gesù Bambino, tu che tutto puoi fare, almeno quest’anno fammi sognare.

Metti nei cuori un po’ di calore, fa’ che quest’anno ci sia meno dolore. E se un regalo posso desiderare, è vedere papà tornare a sperare.

Grazie, Gesù, per ascoltare il mio cuore, questa preghiera la affido al tuo amore.

E mentre la stella illumina il cammino, ti auguro un buon Natale, caro Gesù Bambino.