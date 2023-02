Una bellissima pineta, goduria per gli occhi, preziosa per la salute e sicurezza per la tenuta dei pendii collinari e la trattenuta di sassi e macigni. Sino a qualche anno addietro cresceva magnificamente a nord della provinciale delle Tre Torri, versante molisano, ed era uno spettacolo –appunto della natura- ammirarla e gustarne visivamente e con l’olfatto la bellezza. Poi però un brutto giorno di estati trascorse prese improvvisamente fuoco, in poco tempo bruciò ed oggi dei magnifici pini di un tempo restano solo scheletri anneriti. Per giunta tali tronchi arsi, mai rimossi da allora, continuano a pendere pericolosamente –a mò di Spada di Damocle pronta a colpire- sulla sottostante provinciale delle TreTorri, preoccupando non poco quanti passano a piedi o su gomma per lavoro, perché residenti in zona o per fare sport. In effetti tanti di questi tronchi arsi nel corso degli anni sono già scivolati giù invadendo la citata provinciale delle Tre Torri, ma tant’altri ancora sono sempre lì, lungo i ripidi pendii collinari col pericolo di venire giù da un momento all’altro. Sulla questione ecco cosa dicono quanti vivono in cima alle Tre Torri, nonché coloro che quotidianamente devono percorrere la strada per lavoro o i tanti sportivi che vanno in bici, corrono o camminano in collina lungo la provinciale : “E’ urgente rimuovere e portar via i tanti pini arsi e morti, prima che i tronchi scivolino giù arrecando pericoli e problemi a noi che ci serviamo quotidianamente della strada per le Tre Torri. Altrettanto urgente é ricreare la pineta, mettendo a dimora nuovi pini. Solo così i pendii torneranno saldi e sicuri grazie alle nuove radici degli alberi che terranno ben saldi pietre e macigni, evitando che precipitino su noi che transitiamo sulla provinciale. Da anni sollecitiamo la realizzazione della nuova pineta delle Tre Torri, ma niente si muove ! Verremo finalmente ascoltati ? Ce lo auguriamo un sacco !”.