“Uno sguardo al futuro del turismo e della cultura”, il focus che si terrà a Termoli il 1^ luglio prossimo a partire dalle ore 20,00. A cura dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, guidata dal Commissario Straordinario Remo Di Giandomenico, la partenza della stagione turistica estiva, l’incontro in piazza Monumento, vedrà concentrarsi sulle note delle manifestazioni che saranno organizzate dalla Regione, dai Comuni, dalle associazioni, proloco, cittadini. Uno spaccato su cosa si è fatto in Molise in tema di visibilità, progettualità, accoglienza turistica con uno sguardo al futuro e su cosa si intende fare. Programmazione vuol dire partecipazione, condivisione e progettualità per un futuro dalle aspettative mai troppo riduttive. Da anni l’Azienda con sede a Termoli, si vede impegnata in progetti regionali, extraregionali, comunitari. Il favorire aggreganti esperienze, palcoscenici da cui raccontarsi e raccontare è la vera sfida messa in campo che, ad oggi, dopo i successi della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il TTG Travel Experience di Rimini, il Salone del Camper di Parma, le molteplici partecipazioni fieristiche e programmatiche di Venezia, Pescara, Chianciano Terme, Albania, Montenegro, vedono il Molise essere premiato e preso a modello di comparazione se non addirittura da copiare. Una spinta salutare che vede crescere il numero dei turisti in una regione che per anni ha pagato lo scotto della “Regione che non esiste”. Il dado è tratto e come per ogni Azienda e famiglia che si rispetti, occorre fare un’analisi compiuta per poter condizionare le rotte della positività e dei flussi. Il 1^ luglio prossimo, con tali obiettivi, l’Azienda ha così programmato, in piazza Monumento, a partire dalle ore 20,00, una sorta di palco a vista per ospitare chiunque volesse, anche attraverso immagini e musica, grazie ad un potente service audio e maxischermi, porsi come cantore delle proprie manifestazioni, azioni, proposte. “Molise Presenta”, non a caso lo slogan della manifestazione/incontro. Presentazioni, eventi, attività e non solo, saranno esplicate da promotori, studiosi, attori, cantanti, gruppi per favorire conoscenze, intraprendenze, considerazioni sul turismo del mare, della montagna, dei cammini, culturale, enogastronomico. L’occasione sarà anche quella di interpretare il prossimo futuro alla luce delle programmazioni governative quale il Turismo delle Radici, il nuovo riassetto delle piattaforme ministeriali, dei nuovi bandi, dei finanziamenti che lo Stato ha messo in campo per attività turistiche, culturali, gastronomiche. Il Molise ormai non è più la “cenerentola” e questa condizione non ci perette più di essere disattenti a ciò che avviene nel mondo. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, al fianco della Regione Molise, ha garantito competenza e regolare attuazione di programmi, la necessità strutturale di ampliare l’orinario per decollare con lo straordinario, necessita di una nuova interlocuzione con il territorio sempre più variegato ed esigente, anche per questo il 1^ luglio prossimo, sarà una tappa importante per chi crede che il Molise, come scriveva F.Jovine, è un sogno tramandatomi dai padri. Questo sogno non svanisca in un non nulla che solo con la condivisione può considerarsi benemeritamente “Eterno”.