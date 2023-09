di T.A.

VENAFRO CORSARO A GUGLIONESI (1-2) E “LA PIAZZA” PRENDE A SOGNARE

GUGLIONESI : Drame, Terzano, Cecoro, Abissinia, Fall, Lapenna, Sivilla, D’Allocco, Consolazio, Marino e Ingredda. A disposizione Spadaro, Pizzi, Sacchetti I e II, Marasciulo, Di Tella e Carabajal

VENAFRO : Roncone, Del Giudice, Setola, Ianniello, Sabatini, Velardi, Fruscella (Bianchi), Nannola (De Sanctis), D’Orta, Sorriso, Capone. All. De Rosa

Reti : Abissinia 16’, Fruscella 23’ e 61’

Il Venafro in rimonta agguanta la seconda vittoria stagionale alla terza d’andata, si assesta al terzo posto della classifica in coabitazione con altre compagini e la piazza venafrana prende a sognare. Nel successo di Guglionesi da sottolineare la doppietta del 21enne Fruscella, ma tutta la squadra venafrana si è mossa bene meritando ampiamente i tre punti. Venafro quindi subito al riscatto dopo l’infortunio all’esordio sul campo della Turris e i tifosi prendono a sognare, vedendo una stagione di vertice. La stranezza : c’è già chi giura sul dominio stagionale del duo Isernia-Alto Casertano in testa a punteggio pieno, escludendo a priori qualsiasi altro contendente. La contro tesi da Venafro. Si rispetta tutti, a partire da Alto Casertano e i ”cugini” dell’Isernia, ma si punta sulla forza del Venafro per fare da incomodo, pronto a guastare la minestra altrui, alias il campionato degli altri. “Ci siamo, abbiamo una bella squadra -si apprende dai tifosi venafrani- e puntiamo in alto. Dove arriveremo ? E chi lo sa … ! Intanto abbiamo preso a vincere !”. Domenica ci sarà Venafro/Gioiese, squadre a pari merito a quota 6. Le premesse cioè per una bella ed avvincente partita.