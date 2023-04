Causa maltempo, nuovo rinvio per “La Passione” di Venafro ; se ne parlerà sabato 15 e domenica 16 aprile, h 21.00, tra gli uliveti di Cattedrale e Chiesa del Carmine

Quando il tempo fa le bizze e le temperature scendono tantissimo, come accaduto nell’ultimo periodo pasquale, è difficile promuovere iniziative all’aperto. Ne ha pagato gli effetti anche “La Passione”, la storica rappresentazione sulle vicende umane di Gesù che le nuove generazioni venafrane si apprestavano a riproporre nel periodo prepasquale tra i magnifici e secolari uliveti di Cattedrale e Chiesa del Carmine, e che invece si è stati costretti a rinviare causa le basse temperature e la pioggia dei giorni precedenti. Il nuovo appuntamento, sperando nella clemenza e benevolenza di … “Giove Pluvio”, è fissato per le h 21.00 di sabato 15 aprile e domenica 16 sempre tra i suggestivi uliveti alla periferia ovest di Venafro, scenario naturale quanto mai adatto ed accogliente. A recitare ed interpretare, come scritto, saranno ragazzi e giovani ambosessi di Venafro sotto la regia di Gianni Di Chiaro e con l’apporto organizzativo di Fondazione Mario Lepore e Parco Regionale dell’Ulivo. Con sapienti giochi di luci, scene ad hoc, appropriata colonna sonora, costumi perfetti e soprattutto con l’impegno recitativo di ragazzi e giovani di Venafro verranno riproposti gli attimi salienti della vita terrena di Gesù : dalle predicazioni al seguito crescente delle folle, dall’ingresso festoso a Gerusalemme all’ultima cena, dal tradimento di Giuda all’impiccagione di questi, dalla cattura di Gesù alla sua tragica crocifissione, al pianto di Maria e finalmente alla sua Resurrezione tra un tripudio di luci e suoni per annunciarne la vittoria sul male. Per gustare il tutto appuntamento sabato e domenica sera nell’ampio spiazzo verde tra Cattedrale e Chiesa del Carmine, periferia ovest di ovest abbellita dai secolari uliveti, vanto storico di Venafro.