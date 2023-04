“La Passione di Gesù” nel centro storico di Venafro interpretata da bambine e bambini di Venafro

A rappresentarla il 5 aprile prossimo (h 19.30) i piccoli della Parrocchia dei Santi Simone e Caterina

Rinviata a sabato 8 e domenica di Pasqua 9 aprile “La Passione” di Fondazione Lepore/Parco Reg.le dell’Ulivo per timore d’incappare nelle avversità atmosferiche nelle serate già programmate dell’1 e 2 aprile, ecco proporsi sempre a Venafro altra rappresentazione pre-pasquale sugli ultimi avvenimenti di vita di Gesù Cristo. A inscenarla saranno i bambini ambosessi della Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina che nella serata del 5 aprile prossimo rappresenteranno “La Passione di Gesù” nel centro storico di Venafro. L’interpretazione dei più piccoli della parrocchia del rione Mercato partirà da piazza Castello, s’inoltrerà per la tipica discesa delle Manganelle, altro rione della Venafro antica, e raggiungerà la piazzetta della Chiesa di Cristo, dove si concluderà. C’è attesa per siffatta iniziativa sia perché trattasi di novità parrocchiale e sia perché ad interpretarla saranno i più piccoli della parrocchia del centro storico venafrano.