di T.A.

“ LA PASSIONE “ IN SCENA A VENAFRO LA SERA DEL 30 E 31 MARZO TRA GLI OLIVETI DELLA CATTEDRALE

Ed eccoci alla rappresentazione pasquale venafrana per eccellenza, LA PASSIONE, che nelle attese popolari cammina di pari passo con LA VIA CRUCIS VIVENTE degli scout dell’Agesci. Verrà proposta dai giovani di Venafro nelle serate del 30 e 31 marzo prossimi tra gli oliveti della Cattedrale, sito che da decenni ospita l’iniziativa scenica che racconta le vicende degli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo, col Sacrificio estremo del Figlio del Creatore per il riscatto dell’uomo dal peccato e quindi dal male. La rievocazione storica si svolgerà in un ambiente naturale assai adatto, appunto le aree olivetate a ridosso della Cattedrale venafrana, e verrà proposta dalla Fondazione Mario Lepore e dal Parco Regionale dell’Olivo, in collaborazione con Il Gruppo ed altre sigle. Ideata decenni addietro dai giovani di Venafro e sospesa per qualche anno, è tornata d’attualità grazie all’impegno delle nuove generazioni cittadine. Oggi si avvale dell’impegno scenico/recitativo di decine di giovani e della direzione artistica e regia di Gianni Di Chiaro, del quale si ricordano gli altri impegni teatrali quale interprete de “L’Opera di San Nicandro” e presentatore del “Concerto alla Vergine”, serata lirico/musicale che apre ogni anno a Venafro i festeggiamenti di metà luglio in onore della Madonna del Carmine su iniziativa de “I Venafrani per Venafro” e con la partecipazione di interpreti lirici e musicisti di Molise, Campania e Lazio.