di Redazione

Con grande gioia e profonda devozione, la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Rotello è lieta di annunciare un evento di straordinaria importanza spirituale. Dal 10 al 16 agosto 2024, la nostra comunità avrà l’onore di accogliere la peregrinatio della reliquia del costato del Beato Pino Puglisi.

Questo evento è reso possibile grazie al beneplacito del Vescovo di Termoli-Larino Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca, e in risposta alla richiesta del nostro parroco don Marco Colonna, accolta dall’Arcivescovo di Palermo Sua Eccellenza Monsignor Corrado Lorefice. La reliquia del Beato Pino Puglisi sarà solennemente esposta alla venerazione dei fedeli nella nostra chiesa. Questo periodo di grazia offrirà ai fedeli un’opportunità unica di riflessione e preghiera, permettendo loro di avvicinarsi alla figura di questo coraggioso sacerdote, martire della fede. Il Beato Giuseppe “Pino” Puglisi, nato a Palermo il 15 settembre 1937, è stato un sacerdote e educatore impegnato nella lotta contro la mafia. Fondatore del Centro Padre Nostro nel quartiere Brancaccio, ha dedicato la sua vita alla promozione della giustizia sociale e alla protezione dei giovani dalle insidie della criminalità organizzata. Il suo sacrificio estremo, culminato nel martirio il 15 settembre 1993, ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa e nella società, testimoniando il coraggio di una fede vissuta fino all’estremo. Invitiamo tutta la comunità e i fedeli a partecipare alle celebrazioni e ai momenti di preghiera che saranno organizzati in occasione di questa peregrinatio. La presenza della reliquia del Beato Pino Puglisi sarà un’occasione per ravvivare la nostra fede e fortificare il nostro cammino spirituale.