Due contributi di 4.000 euro ciascuno sono stati concessi dalla giunta comunale di Isernia, su proposta dell’assessore alla sport Antonella Matticoli, alle società dilettantistiche “Pallavolo Isernia” e “Nuova Atletica Isernia”, per l’organizzazione e lo svolgimento di due manifestazioni sportive di particolare interesse per la città.

La prima riguarda un torneo di pallavolo su sabbia (beach volley) che avrà luogo in piazza Andrea d’Isernia, dal 1° al 31 luglio. La seconda è relativa alla XIV edizione della “Corrisernia”, un evento podistico nazionale in programma per il prossimo 29 settembre.

«Le gare di beach volley costituiscono occasione di intrattenimento e spettacolo durante un intero mese della stagione estiva – ha evidenziato Matticoli –; inoltre sono del tutto gratuite per gli spettatori. Pertanto, è interesse del Comune che eventi del genere abbiano luogo.

La Corrisernia – ha continuato l’assessore – è una manifestazione podistica ormai giunta alla sua XIV edizione. È un appuntamento tradizionale del calendario sportivo cittadino e richiama atleti di fama, nonché un pubblico che diventa di anno in anno più numeroso. Coinvolge, altresì, molti studenti delle nostre scuole, che partecipano alla corsa e per i quali sono previsti specifici premi e riconoscimenti.

Evidenzio, infine, – ha concluso Matticoli – come entrambe le iniziative, sia quella del volley che quella della corsa podistica, risultino di grande promozione per il nostro territorio e propagandino le rispettive discipline incentivandone la pratica. L’erogazione del contributo è stata decisa anche in ragione del fatto che si tratta di eventi collimanti con le finalità statutarie del Comune».