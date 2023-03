Versi dalle Puglie per omaggiare FuturoMolise, apprezzandone la qualità informativa

La poesia “La pace” di Rosita Alessandra Letizia di Francavilla Fontana nel Brindisino a testimoniare l’apprezzamento per l’informazione della nostra testata giornalistica

Un omaggio a FuturoMolise che francamente fa piacere. Un apprezzamento graditissimo per l’impegno che da FuturoMolise quotidianamente si profonde per offrire un’informazione vera, aperta, democratica e rispettosa del lettore. L’attestato, inusuale in quanto in versi e per questo ancora più ben accetto, arriva dalle Puglie a firma della signora Rosita Alessandra Letizia di Francavilla Fontana nel Brindisino, che ama esprimersi in versi, peraltro assai belli, per esternare i propri sentimenti, apprezzando il meglio delle qualità del prossimo. Di seguito la poesia “La pace” della donna, che redazione e proprietà di FuturoMolise pubblicamente ringraziano, facendola propria quale eccellente augurio per il più positivo prosieguo giornalistico della testata.

LA PACE

La pace è il sorriso di un bambino,

un abbraccio fraterno

quando ti senti abbandonato.

La pace è la speranza di poter vivere in un modo nuovo,

in un mondo dove la tecnologia non ci spia più,

dove le piccole azioni quotidiane hanno finalmente un significato.

Ci fanno sentire dei numeri, schiacciati da una burocrazia infinita.

Ci fanno sentire inutili

perché il potere sovrasta tutto e tutti.

L’amore non lo imbriglierete, perché l’amore non ha limiti,

come un arcobaleno che abbraccia

la terra, tutta, in un solo attimo

Infinito.