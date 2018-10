La situazione meteorologica a livello europeo subirà un’importante modifica proprio con l’inizio della nuova settimana: un campo di alta pressione abbastanza solido si posizionerà sull’Europa orientale dove permarrà per diversi giorni, causando anche un deciso aumento delle temperature.

Allo stesso tempo una circolazione depressionaria si isolerà dal flusso zonale atlantico dirigendosi verso la Francia meridionale e la Penisola iberica, favorendo poi la discesa di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo occidentale tra le giornate di mercoledì e di giovedì, la quale potrebbe interessare anche alcune zone d’Italia.

METEO, PEGGIORA AL NORD DA MERCOLEDÌ: è atteso un peggioramento sui settori più occidentali della Penisola, segnatamente tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria centro-occidentale, Sardegna, alta Toscana, dove torneranno piogge e rovesci, insieme ad un modesto calo termico. Altrove ancora prevalentemente asciutto e con temperature in aumento soprattutto al Sud e sui versanti adriatici, complice un’intensificazione dei venti dai quadranti meridionali. Vediamo nel dettaglio il tempo previsto sulla regione nei primi tre giorni della settimana. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Lunedì: al primo mattino estesa copertura nuvolosa sulla provincia di Campobasso ma senza fenomeni. Possibili banchi di nebbia nelle aree interne. Cielo più aperto sul Molise occidentale tra Venafro, Isernia, e Alto Molise. A metà mattina qualche schiarita anche sulla provincia di Campobasso ma dalle ore centrali della giornata nubi più consistenti si formeranno sulle aree interne con qualche rovescio isolato. In serata ancora molto nuvoloso su gran parte della regione. Rasserenamento nel corso della nottata. Le precipitazioni potranno verificarsi in maniera localizzata sul territorio regionale, più probabili sui Monti della Meta. Temperature nella media e massime fino a 22-23 gradi. Venti deboli da nordest.

Martedì: mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Dalla tarda mattinata il cielo si coprirà sulla costa e basso Molise. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità anche sul resto del territorio regionale. Nuvolosità consistente sul Molise centrale con qualche rovescio e/o temporale su ovest Molise. Nubi consistenti tra Matese e Monti del Sannio anche in serata. Temperature stazionarie con massime fino a 23 gradi sulla costa e 21 all’interno. Vento moderati da Nord-ovest/Nord-est sulla costa.

Mercoledì: qualche nube sulla costa al primo mattino. Tempo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione durante la mattinata. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta a partire da ovest che si estenderà a tutta la regione. Serata stabile. Non si prevedono precipitazioni. Temperature in leggera ascesa, con massime fino a 24 gradi in collina e sulle coste. Venti deboli.