La Notte della Poesia in serata nel cuore della Venafro Antica

Impreziosiranno musicalmente l’appuntamento della serata i Maestri Claudio Luongo e Marcos Vinicius, con autori, poeti e scrittori vari i protagonisti del ritrovo in piazza Annunziata a partire dalle h 21.30 nel cuore della Venafro Antica. Nella circostanza sarà il predetto luogo di culto, magnifica espressione del barocco molisano, ad assistere dall’alto il tutto. Così in sintesi per presentare La Notte della Poesia promossa da Venus Verticordia in collaborazione con Beppe Costa quale omaggio al compianto e giovane docente universitario venafrano nonché filososo Francesco Giampietri. Nel programma della serata la presentazione del libro “Signor No”, poesie e scritti contro la guerra, con reading poetico curato da Marco Cinque. Quindi la partecipazione dei Maestri Claudio Luongo e Marcos Vinicius ed il conferimento del Premio Giovane Talento BeppeCostaIncontri a Denise De Giglio.