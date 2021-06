di Tonino Atella

Il 23 giugno l’atteso pellegrinaggio “Il cammino di Padre Pio a Venafro”, con l’esposizione di una sua Reliquia.

Si è svolta presso la Basilica di San Nicandro a Venafro, per l’occasione denominata Santuario, l’attesa Notte dei Santuari, appuntamento promosso in tutt’Italia da Santa Romana Chiesa di Roma per rilanciare fede e partecipazione popolare all’indomani delle incertezze e delle difficoltà sociali scaturite dal covid e che si spera finalmente superate. Presenti il Vescovo Diocesano Mons. Cibotti, Frati del Convento Francescano cittadino, Sacerdoti, Suore, Diaconi e un buon numero di fedeli si é proceduti al rito di apertura della Porta della Speranza ed all’accensione della lampada a simboleggiarla la fede e la speranza di tutti per un futuro migliore.

Dall’altare della Basilica ha tenuto la propriaomelia il Pastore Diocesano, recatosi in precedenza assieme aFrati e Sacerdoti nella sottostante cripta dove riposano i resti mortali del Patrono di Venafro, San Nicandro. Mons. Cibotti ha sottolineato il sentimento di speranza che deve animare tutti, affinché la vita riprenda in tutta la sua positività socio/umanitaria. Quindi la notizia, sempre nell’ambito de “La Notte dei Santuari”, del prossimo pellegrinaggio nell’abitato venafrano dal titolo “Il cammino di P. Pio a Venafro”, ricordando che il Frate dalle Stimmate stette a Venafro per 40 giorni (fine ottobre/7 dicembre 1911).

Si effettuerà nel tardi pomeriggio del 23 giugno, con partenza dallo spiazzo antistante il Cimitero Militare Francese ed arrivo alla Chiesa di Sant’Antuono dove il Frate dalle Stimmate confessò ed intrattenne fanciulle e fanciulli con giochi e piacevoli canzoncine mariane. Nel corso di tale pellegrinaggio verrà esposta la Reliquia di P. Pio custodita presso il Convento di Venafro. Del Frate dalle Stimmate e della sua permanenza a Venafro si dirà al termine del pellegrinaggio nella stessa Chiesa di Sant’Antuono.