di Redazione

Sabato 23 marzo a Venafro La Notte dei Fuochi sarà contro la violenza sulle donne. Non c’è occasione migliore di un grande evento per porre in essere azioni rivolte a contrastare questo drammatico fenomeno. Ecco, dunque, due interessanti iniziative inserite nel programma della manifestazione: “Donna Sicura” con lezioni gratuite di antiaggressione e difesa personale e il progetto “Viva Vittoria”. Alle 16.30 e alle 17.30 in Piazza Mercato i noti maestri di sport da combattimento Niky e Francesco Martino Vallone, del Karaky Team, saranno a disposizione di tutte le donne per brevi incontri pratici finalizzati a trasmettere le nozioni basilari utili a difendersi da eventuali aggressioni. Si tratta, in assoluto, della prima iniziativa del genere in Città. In serata, a ridosso dei nove falò, saranno presenti i volontari dell’associazione me.too.odv per illustrare “Viva Vittoria”, un progetto che mira a aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere. Saranno esposti quadrati rossi in lana e cotone, lavorati a mano: un esempio di come la creatività possa essere utile a educare e sensibilizzare la società su temi di fondamentale importanza. Questa iniziativa nazionale, alla quale il Comune di Venafro ha aderito, sarà presentata a Palazzo Liberty in data 8 aprile, ore 18.30. Alla lotta alla violenza sulle donne, poi, si aggiungono i temi dell’accoglienza e della prevenzione delle dipendenze grazie al SAI e all’Associazione Auto Aiuto e Dintorni che già da qualche anno animano uno dei grandi fuochi del percorso. Quest’anno saranno le fiamme del Falò r’ l’ Scarrupàt a stimolare ulteriori riflessioni in tal senso. Non ci può essere che soddisfazione, dunque, presso l’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Angelamaria Tommasone che spiega: “Sono iniziative importanti inserite in una manifestazione di successo promossa dall’Amministrazione Comunale. Cerchiamo sempre di stimolare le attività di interesse sociale in maniera attuale: la violenza sulle donne, le dipendenze, l’accoglienza e l’integrazione sono tematiche da affrontare in ogni dove. La Notte dei Fuochi è la migliore opportunità per sensibilizzare migliaia di persone”.