di Christian Ciarlante

Riposte in un cassetto le polemiche sull’arrivo dei migranti nel centro storico di Isernia, ieri sera, sabato 25 agosto, la migliore risposta per mettere a tacere tutto e tutti l’hanno data gli isernini partecipando in massa alla “Notte Bianca”.

In un’atmosfera magica, per una notte intera, le strade e i vicoli dell’Isernia antica hanno messo in luce tutto il loro splendore non tradendo affatto le aspettative di chi ha partecipato all’evento. Il centro storico si è riempito e fino a notte fonda ha fatto il tutto esaurito con musica, eventi, gastronomia, spettacoli, degustazioni, giochi per i più piccoli e tanto divertimento per giovani e famiglie. Norme sulla sicurezza rispettate e serata graziata dalla pioggia.

C’è stata tanta gente che ha deciso di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, un flusso di persone come non se ne vedeva da tempo, per un evento creato con poche risorse e che anche sul versante sicurezza non ha fatto registrare problemi. Isernia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha messo in mostra le sue eccellenze storiche, culturali, gastronomiche, inserendole in una cornice di musica e spettacoli che ne esalta le caratteristiche. Chi ha partecipato alla manifestazione ha potuto vivere Isernia nella sua forma più bella, viva e allegra.

Gli eventi come la “Notte Bianca” forniscono alle famiglie occasioni di divertimento in loco, promuovono sul mercato turistico l’immagine di una città vitale, supportano le attività produttive e possono fungere da volano per l’economia pentra. Uno sforzo organizzativo ed economico che purtroppo non si puo’ ripetere con una certa frequenza, ma fa comprendere che i modi per non far morire una cittadina arida come la nostra, esistono.

Ovviamente non è possibile puntare solo sulle notti bianche, la partita va giocata anche attraverso l’organizzazione di altri eventi che possano richiamare gente dalle regioni limitrofe. Almeno su questo dovremmo essere bravi e capaci a dare lustro al capoluogo pentro. L’auspicio è che la serata di ieri possa essere un buon viatico per il “Settembre Isernino”.