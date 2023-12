NELLA CHIESA DI POZZILLI ILLUSTRATE LE SCENE STORICHE DELLA NATIVITA’ DEI MAGGIORI PITTORI ITALIANI

Appuntamento artistico/culturale di tutto rilievo storico, pittorico e religioso nella serata odierna presso la Chiesa Parrocchiale di Pozzilli. Nella circostanza Carmen D’Antonino, critico d’arte originaria di Pozzilli, illustrerà le più importanti scene storiche della natività dei maggiori pittori italiani. A parlarne è il Parroco del posto, P. Giuseppe Cellucci : “Sono trascorsi 800 anni da quando San Francesco -spiega il sacerdote- col permesso del Pontefice realizzò a Greccio in Umbria la rappresentazione della natività. Ancora prima comunque era stata raffigurata sotto varie forme la Natività di Gesù. Nel Natale del 1223 il Santo d’Assisi volle fare l’esperienza dei disagi che aveva provato Gesù Bambino alla sua nascita, scrive il cronista francescano Tommaso da Celano. E così nelle Chiese si prese a raffigurare alcune scene della vita di Gesù, in particolare quella della natività. Ed oggi nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi si possono ammirare gli stupendi affreschi di Giotto e della sua scuola. Ed a seguire Botticelli, Gentile da Fabriano, Mantegna, Giorgione, Duccio da Boninsegna, Caravaggio ed altri artisti del Rinascimento hanno realizzato opere artistiche di valore assoluto sulla Natività. Alcune di queste immagini verranno presentate in serata (h 19) nella chiesa parrocchiale di Pozzilli, illustrate e commentate dalla concittadina Carmen D’Antonino, critico d’arte”.

T.A.