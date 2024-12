di Redazione

A Teramo, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, si è svolto il concorso “Miss Romnì Italia – una Miss contro le discriminazioni”. L’evento, organizzato da Giulia Di Rocco una romnì italia attivista per i diritti umani, assistente legale e membro del Forum SRC istituito dall’Unar Ufficio anti discriminazione razziale presso il Ministero delle Pari Opportunità e Presidente della Commissione per l’inclusione presso la Provincia di Teramo, ha visto l’elezione della prima Miss Romnì, Valentina Morelli, 22 anni, di Colli al Volturno. Il concorso ha visto la partecipazione di concorrenti da tutta Italia ed è stato sicuramente un successo su tutti i fronti. L’iniziativa è sostenuta anche dalla cooperativa sociale di Isernia ’Il Geco’ di Sara Ferri.