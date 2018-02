In merito all’intervista rilasciata da Rossella Ferro ed apparsa ieri su un quotidiano locale – e poi ripresa dalle altre testate – il direttore marketing precisa che La Molisana non sponsorizza nessuno schieramento politico. Le foto strumentali in cui appare il logo de La Molisana hanno fuorviato cittadini e politici che hanno immediatamente associato il brand ad un candidato alle prossime elezioni del 4 marzo.

“Nessun problema di ordine personale nei confronti del collega Enrico Colavita – afferma – ma voglio precisare che l’azienda è lontana da schieramenti partitici, non sponsorizziamo nessun politico né di destra, né di sinistra. Da generazioni facciamo solo impresa, mai fatta politica. La Molisana è attenta al mercato, al lavoro, al territorio. Auguriamo ai futuri amministratori regionali, deputati e senatori di fare solo il bene del Molise di cui abbiamo tanto bisogno”.