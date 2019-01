Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, in occasione dell’elezione, per la seconda volta, a Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America dell’esponente del Partito Democratico di origine molisana, Nancy Pelosi, ha dichiarato: “Esprimo viva soddisfazione a nome del Consiglio regionale e di tutto il Molise per la rielezione a Presidente della Camera degli Stati Uniti, terza carica della Repubblica Federale, di Nancy Pelosi.

La Pelosi, come più volte da lei stessa ricordato, è di origine italiana e in particolar modo il nonno materno, di cognome Lombardi, era nativo di Campobasso. Una donna forte, decisa e con grandi visioni, la Pelosi, che nella sua lunga carriera ha portato alti i valori trasmessigli dalla sua famiglia, tra questi, evidentemente, alcuni provenienti dell’antica terra di Molise. I suoi successi, dunque, sono motivo di orgoglio, prescindendo dalle posizioni politiche, per ogni molisano”