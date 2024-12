Le indicazioni del tecnico campobassano Mimmo Sabatelli: «Limitare al meglio le loro giocatrici con punti tra le mani»

Il match sul parquet della Dinamo trasmesso da RaiSport. Per le rossoblù un ‘avvicinamento problematico’

Il ritorno immediato in campo con tanto di ribalta sul canale 58 del digitale terrestre (RaiSport), nonché su satellite e sulla piattaforma web raiplay.it. La Molisana Magnolia Campobasso è chiamata a mettere da parte subito il disappunto per l’eliminazione nei sedicesimi di finale di EuroCup contro una delle grandi favorite per il successo finale – il Girona – e proiettarsi sul campionato, dove c’è da difendere il terzo posto al giro di boa, iniziando il percorso nel novero del girone di ritorno con la trasferta al PalaSerradimigni sul campo della Dinamo Sassari.

AVVICINAMENTO INTRICATO Per i #fioridacciaio, nonostante la partenza nella notte tra giovedì e venerdì dalla Catalogna, complici anche le turbolenze meteo, l’avvicinamento al match non è stato dei più semplici col programma complessivo per molteplici aspetti stravolto.

«Senz’altro – spiega alla vigilia lo stesso coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli – non è stato un viaggio tranquillo, ma indipendentemente da questo, siamo di fronte ad una partita per noi importante in cui, al di là di un avvicinamento non nei canoni sarà determinante ricaricare subito le batterie ed affrontare al meglio la contesa».

AVVERSARIA DETERMINATE Di fronte le magnolie troveranno una Dinamo Sassari che è in pieno entusiasmo dopo il passaggio agli ottavi di EuroCup, che ha subito fatto dimenticare l’ampio stop patito a Sesto San Giovanni e che, senz’altro, sarà antagonista differente rispetto a quella superata di 28 (73-45) in occasione dell’Opening Day del 29 settembre a Genova, oltre che una possibile antagonista – il prossimo 5 gennaio – in occasione del secondo turno play-in di Coppa Italia, in caso di exploit il 29 dicembre contro Brescia.

«Meritano tanti complimenti e, in particolare, un amico come Antonello (il coach Restivo, ndr). Una squadra italiana che va avanti in Europa mette sempre in luce il movimento e, in Spagna, mercoledì, hanno dimostrato di avere tutt’altro passo rispetto alla prova offerta sul parquet del Geas. Con certezza, avremo una gara completamente differente rispetto a quella di Genova con difficoltà differenti».

DIVIETO DI STANCHEZZA In particolare, il trainer delle molisane, a fronte anche del minor riposo rispetto alle proprie antagoniste, stoppa qualsiasi considerazione dialettica in tema di stanchezza.

«Un riferimento inutile – spiega – anche se ne sento sempre parlare. Chi fa le coppe sa di dover affrontare un tour de force e questi imprevisti, come quelli che ci sono accaduti, fanno parte del gioco. Vorrà dire che dovremo farci trovare pronti in maniera differente».

PIANO PARTITA Con certezza, però, a livello di piano partita le campobassane non potranno prescindere «dalla difesa anche perché Sassari ha diverse giocatrici con punti nelle mani, che dovremo limitare pienamente», chiosa Sabatelli.

TERNA MASCHILE A dirigere la contesa, in programma con palla a due alle ore 15 nel penultimo sabato del 2024, sarà una terna tutta al maschile formata dall’agrigentino Roberto Radaelli, dal bolognese Alessandro Tirozzi e dal capitolino Lorenzo Lupelli.

CONTESTO FEDERALE Il sabato in casa campobassana non sarà scandito solo dal match a Sassari, ma a Roma – presso lo stadio Olimpico – sarà presente come ‘grande elettore’ all’assemblea generale per la Federbasket la presidente Antonella Palmieri. Sul versante del basket rosa candidata è il direttore generale del team Rossella Ferro, che potrebbe accedere alla conferma in seno al consiglio federale della Fip anche per il quadriennio che porterà a Los Angeles 2028.

redazione