di Redazione

Le campobassane ospiti della capolista. Sul fronte molisano due ex: capitan Trimboli e l’assistant coach Altobelli.

Il big match del sedicesimo turno: il quinto del girone di ritorno. Il confronto sul parquet della capolista Schio, sinora superata due sole volte nel contesto tricolore (una ad inizio stagione in Supercoppa a Venezia, l’altra tra le mura amiche e sempre contro le lagunari) e già certa di proiettarsi sulle Final Six di Saragozza in Eurolega. Una sfida dal sapore speciale per la capitana rossoblù Stefania Trimboli, ex di giornata, così come era avvenuto nello scorsa giornata con Battipaglia, al pari dell’assistant coach dei #fioridacciaio Giustino Altobelli. Dopo un gennaio senza macchie, che ha fatto seguito ad un dicembre già da applausi, La Molisana Magnolia Campobasso si tuffa sul mese di febbraio e lo fa recandosi al PalaRomare in un turno tutto al sabato per consentire alle azzurre convocate – tra cui il #fioredacciaio Sara Madera – di rispondere alla convocazione per il collegiale di Castel San Pietro del commissario tecnico dell’Italbasket rosa, il venafrano Andrea Capobianco, in vista dell’ultima qualificazione verso l’Eurobasket 2025 con sede anche in Italia a Bologna, che vedrà la selezione nazionale sfidare prima il 6 la Germania in casa a Faenza e quindi il 9 in esterna la Repubblica Ceca.

PARTITA ATTESA Per le magnolie – che nei giorni scorsi hanno fatto visita al main sponsor La Molisana – c’è grande entusiasmo nell’avvicinamento al match, figlio di una settimana di lavoro di una grande sostanza. «Siamo contenti di arrivare a questa sfida – argomenta alla vigilia il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli – perché si tratta di una partita di assoluto fascino contro una squadra in grande forma con tanta voglia di provare a regalare a quanti seguono il massimo torneo cestistico in rosa una partita affascinante».

ASPETTI TATTICI Nello specifico, per il trainer rossoblù, sarà determinante dar vita ad una condotta di gara particolarmente puntigliosa. «Dovremo commettere il minor numero possibile di errori – aggiunge – anche perché, di fronte, troveremo una squadra talentuosa, capace di punirti al minimo errori. Hanno riferimenti offensivi importanti ed anche in difesa sanno essere molto concrete. Oltre a questo, però, anche l’approccio sarà fondamentale perché, all’andata, le orange entrarono subito forte e ci trovammo a dover risalire la china».

PROVA GENERALE Quella di campionato potrebbe essere una prova generale in vista della semifinale di Coppa Italia in programma, tredici giorni dopo, all’InAlpi Arena di Torino. «Ogni partita fa storia a sé – spiega Sabatelli – anche se ritrovarsi nuovamente due settimane dopo potrebbe essere l’occasione anche di studio in prospettiva. Con certezza, però, occorrerà concentrarsi su di un match alla volta e già questa ci porrà delle difficoltà non da poco».

STATUS FISICO Se per Martina Kacerik occorrerà ancora qualche ulteriore giornata d’attesa, per l’ala polacca Aleksandra Zięmborska questa settimana ha portato con sé un rientro nel gruppo. «Ovviamente, com’è normale che sia, in questa fase dovremo centellinare il suo impiego e, prima del match, valuteremo con lo staff quello che potrà essere il suo minutaggio».

CONTESTO PARTICOLARE Il tutto, tra l’altro, in uno scenario – come quello del PalaRomare – che si annuncia denso di passione e colore. «È sempre bello giocare in simili contesti e contro avversarie di questo tipo. Sarà un motivo in più per puntare a dare il massimo, sia nei singoli uno contro uno che a livello di sistema», chiosa Sabatelli.

SCALIA SOTTO I RIFLETTORI Tra le rossoblù particolarmente sott’occhio ci sarà la guardia italo-americana Sara Scalia, designata dalla Lega Basket Femminile come mvp del mese di gennaio in virtù di quelle che sono state le prove offerte dall’esterna. Per lei il momento della premiazione ci sarà nella prima uscita all’Arena delle campobassane, che tra calendario del campionato, sosta per le qualificazioni europee e Final Four di Coppa Italia, sarà solo con il mese di marzo (il 2) contro il Geas Sesto San Giovanni.

VERSO TORINO Intanto cresce l’attesa per l’appuntamento con la Final Four di Coppa Italia, kermesse che avrà una trasmissione in simul cast su tre piattaforma (Dazn, Discovery+ e Flima) e vedrà la finalissima di domenica 16 alle 12.30 in diretta anche sul canale lineare Eurosport 2 con commento di Michele Pedrotti e Chicca Macchi. In vendita ci sono già sia i biglietti che gli abbonamenti per l’evento e – a livello di curiosità – il backstage di uno dei contenuti griffati Magnolia, che andranno nei prossimi giorni sui social di Lega, ha riscosso attenzione e numeri di assoluto rilievo.

ASPETTI CONCORRENTI Con palla a due prevista alle ore 19.30 del primo giorno di febbraio, il match sarà diretto da una terna composta dal brianzolo Francesco Cassina, dal livornese Alessandro Costa e dal pesarese Nicolò Bertuccioli. Così come tutte le altre gare di giornata, il match andrà in onda in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma flima.tv.