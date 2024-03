di Redazione

Tra le lucane anche una totem serba ‘formata’ di 198 centimetri. Per le campobassane terzo match in sette giorni. Il coach delle rossoblù Gabriele Diotallevi: «Una gara dal fascino particolare perché può trasmetterci ulteriori stimoli»

La terza gara nel giro di sette giorni, prologo ad un’ulteriore settimana intensa (e, al tempo stesso, chiave). La Molisana Magnolia Campobasso si tuffa sulla terza giornata della fase ad orologio per andare ad affrontare, in esterna, una Basilia Potenza certa del suo secondo posto nel girone B (così come le pentre sono certe al momento perlomeno del terzo posto nel raggruppamento A) per quello che potrebbe essere una sorta di antipasto del primo turno playoff ad aprile. Le lucane, al pari di Ariano Irpino, Salerno e (in buona parte) Dinamo Taranto, sono ensemble costruito con un occhio specifico sulla serie B e lo fanno forti di ben quattro elementi ‘esogeni’ come l’ala-pivot polacca di 187 centimetri Ewelina Jackowska, la guardia-ala spagnola Cristina Loureiro Curras, l’esterna serba, ma con formazione italiana, Milica Mićović (un passato fatto anche di A1 tra Ragusa, Reyer Venezia, Schio e Virtus Bologna) e l’altra serba, anche lei con formazione italiana, Milica Sekulic, pivot di 198 centimetri cresciuta nel vivaio della Reyer Venezia con un’esperienza anche in A2 a Ponzano. Non mancano peraltro anche italiane con esperienze di rilievo come l’ex Cus Cagliari Valentina Usai ed il prospetto di scuola Battipaglia Dione in un organico completato da elementi di grande temperamento affidati alle cure tecniche di coach Laura Ortu, peraltro anche direttore sportivo del club lucano. Di fatto, per le giovani magnolie, ci sarà l’occasione di saggiare in prospettiva le insidie del team lucano nello scenario del PalaPergola, considerando il fresco doppio confronto con Ancona, primo turno di spareggio in vista delle finali nazionali Under 19, la trasferta dell’A1 a Milano ed il doppio confronto in previsione con Vigarano tra lunedì e mercoledì. «Cercheremo di fare del nostro meglio – spiega il coach delle rossoblù Diotallevi – provano anche a dosare al meglio le energie. La competizione ha sempre un fascino particolare perché può dare ulteriori stimoli, cercando anche di gestire nella maniera più oculata possibile lo sforzo delle nostre ragazze. Sappiamo che loro hanno una batteria di lunghe molto fisica e questo sarà un bell’esame per il nostro gruppo nella consapevolezza di questo ulteriore tour de force che ci attende». Con palla a due alle ore 19 del secondo sabato di marzo la trasferta lucana delle campobassane avrà, quali fischietti designati, il beneventano Andrea Manganiello e l’irpino Giovanni Cusano.