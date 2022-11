Primo incrocio in assoluto tra i due club. I #fioridacciaio ritrovano l’ala statunitense Robyn Parks. Tra le lombarde il folletto azzurro D’Alie

L’idea tattica del coach delle magnolie Mimmo Sabatelli: «Non dovremo correre dietro di loro, ma saper gestire i ritmi»

La ferma volontà di mettere da parte lo stop interno contro la corazzata Schio e provare a ripartire di slancio in vista degli impegni del mese di dicembre (dopo questo turno tutto al sabato, infatti, il campionato ritornerà tra due weekend, complice la terza finestra di qualificazione agli Europei femminili in programma il prossimo anno in Slovenia ed Israele). La Molisana Magnolia Campobasso ha ben chiaro davanti a sé l’obiettivo da raggiungere in una trasferta non semplice, quella del PalaCremonesi, sul parquet della neopromossa Crema, formazione in grande ascesa come testimoniato dal netto successo di domenica scorsa a San Martino di Lupari o, nel turno precedente, dall’aver creato nel derby più di una difficoltà – sempre in esterna – al Geas Sesto San Giovanni, impostosi solo all’ultimo possesso.

AVVICINAMENTO FELICE Dalla sua, il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli ha la serenità di un avvicinamento nel complesso confortante alla contesa.

«Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro – spiega alla vigilia – con alla base una grande serenità. L’intento è stato quello di preparare al meglio la sfida contro una squadra senz’altro in salute».

GRUPPO COMPATTO In effetti, smaltito l’adattamento alla massima serie, il gruppo affidato alle cure tecniche di Giuseppe Piazza ha dimostrato di poter stare pienamente nella categoria. Del resto, attorno al gruppo che ha condotto la squadra in A1 con in testa il folletto Rae Lin D’Alie attorniata da giocatrici del calibro di Norma Rizzi, Francesca Melchiorri, Alice Nori ed Anastasia Conte, Paola Caccialanza e Martina Capoferri (tutti elementi con una bella esperienza nel club), il club cremasco – che, dalla sua, ha il record, nel palmares, di ben cinque Coppa Italia di A2 consecutive vinte, di cui la seconda ottenuta nelle Final Eight ospitate al PalaVazzieri – ha aggiunto quest’estate un terzetto di straniere come quello composto dalla guarda statunitense Jasmine Dickey (out domenica scorsa in Veneto), l’ala magiara Beatrix Meresz e la pivot guineana Masseny Kaba.

«È un gruppo con tante cestiste di rilievo, tutte in grado di fare la differenza. Dovremo affrontarle con la giusta serenità, senza farci prendere dalla frenesia di voler forzare ritmi e tempi, come avvenuto in alcuni casi contro Schio».

RIENTRA ROBYN Rispetto alla sfida con le orange, seppur ancora senza Blanca Quiñonez (l’ecuadoriana sarà a tutti gli effetti a disposizione sin dal match interno contro San Giovanni Valdarno del 4 dicembre, le rossoblù ritroveranno l’ala statunitense Robyn Parks che, oltre che un fattore offensivo, sa essere anche un molosso difensivamente, come testimoniato dalle ultime statistiche rese note dalla Lega Basket Femminile.

«Fortunatamente ha recuperato e potrà essere della partita – ammette coach Sabatelli – e, come sempre, sarà un riferimento per noi».

D’ALIE MOOD Sull’altro fronte, nei fari dell’analisi tattica dello staff tecnico rossoblù, è finita in prima battuta proprio D’Alie. «Parliamo di una giocatrice di spessore, che sa come trasmettere energia e voglia al gruppo. Senz’altro è stata lei il fattore dell’exploit a San Martino di Lupari. Il fatto che sia un gruppo che si conosce da diverso tempo e che ha un’idea ben precisa – quella di correre e difendere tanto – le rende ancor più ostiche».

«Per noi così – aggiunge coach Sabatelli entrando nel tema del piano partita – sarà fondamentale la gestione del ritmo. Non dovremo correre dietro di loro, ma sarà determinante difendere e giocare con serenità, evitando di commettere qualsiasi tipo di errore».

PARTICOLARI A LATERE Con diretta esclusiva della contesa in streaming su Lbftv, la piattaforma pay della Lega Basket Femminile, ed avvio in contemporanea con le altre cinque gare del turno alle 20.30 (solo Virtus Bologna-Reyer Venezia alle 18, gara di cartello del turno, e San Giovanni Valdarno-Moncalieri alle 19 prenderanno le mosse prima), la sfida – prima assoluta tra i due club – sarà diretta da una terna mista composta dal veronese Daniele Yang Yao, dal ravennate Fabio Bonotto e dalla milanese Cristina Mignogna.

MAGNOLIE SELEZIONATE Per le rossoblù, però, la prossima sosta per gli impegni delle nazionali sarà comunque occasione di lavoro per almeno quattro elementi (se non cinque) del roster dei #fioridacciaio. L’esterna Martina Kacerik fa parte del gruppo di atlete a disposizione scelte dal commissario tecnico azzurro Lino Lardo al di fuori delle sedici convocate per il raduno di Napoli previsto a partire da domenica e legato alle due partite, entrambe nel capoluogo partenopeo, con la Svizzera (il 24) e contro la Slovacchia (il 27) valide per la terza delle quattro finestre di qualificazione agli Europei di Slovenia ed Israele del prossimo anno. Sempre a Napoli, ma dal 22 al 25, saranno impegnate nel gruppo di otto selezionate dal coach venafrano Andrea Capobianco Stefania Trimboli e Giuditta Nicolodi nel novero della formazione Open femminile di tre contro tre dell’Italbasket. Sempre per il 3×3, a Parigi, dal 25 al 27 sarà impegnata presso l’Insep, la pivot Marie-Michelle Milapie.

IMPEGNI ISTITUZIONALI Ed una rappresentanza di Magnolia sarà in prima fila anche agli eventi della Giornata regionale dello Sport in programma nel weekend a Campobasso. Al venerdì pomeriggio, presso l’Unimol, dalle 16.30 l’ecuadoriana Blanca Quiñonez porterà la sua testimonianza di atleta lontana dagli affetti e ben integrata in un altro continente nel novero del convegno ‘La forza dello sport’. Poi, domenica, il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli ritirerà il premio conferito dalla Regione nel corso della cerimonia di premiazione che concluderà il programma degli eventi.

CONCORSO IN ASCESA Intanto c’è sempre maggiore curiosità intorno al contest ‘Scatti d’acciaio’, il concorso fotografico con in bella vista la formazione rossoblù che vedrà le magnolie oggetto degli scatti nelle gare interne del 4 (contro San Giovanni Valdarno) e dell’11 dicembre (contro la Virtus Bologna) nonché delle sedute di allenamento in vista della preparazione a queste due sfide. Tanti già i fotografi ed i fotoamatori che hanno richiesto notizie al centro fotografico ‘Vivan Maier’ di Campobasso, partner di Magnolia per l’iniziativa. Per i migliori tra loro una serie di premi in prodotti di abbigliamento sportivo firmati dalle giocatrici rossoblù. Le migliori foto, tra l’altro, saranno al centro di una mostra che verrà inaugurata all’interno dell’Arena mercoledì 21 dicembre in occasione della sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata contro il San Martino di Lupari.