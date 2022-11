Sabato la conclusione del girone d’andata nel torneo cadetto: le rossoblù saranno ospiti del Porto San Giorgio.

Determinante lo strappo delle marchigiane dopo l’intervallo lungo. Nei primi due quarti le campobassane sempre in scia.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 42

MYCICERO BASKET 2000 SENIGALLIA 54

(10-17, 25-28; 32-44)

CAMPOBASSO: Del Sole 6, Trozzola 15, Baldassarre 8, Giacchetti 8, Vitali 2; Bocchetti 2, Rizzo 1, Moffa, Mascia, Lallo. Ne: Panichella e Quiñonez. All.: Dragonetto.

SENIGALLIA: Bernardi 4, D’Amico 5, Duran Calvete 24, D’Avanzo 4, Nobili; Cecchini 6, Formica 2, Pentucci 7, Borghetti, Cattalani 2. Ne: Lazzari. All.: Luconi.

ARBITRI: Mariani e Di Carlo (L’Aquila).

NOTE: uscite per cinque falli Del Sole (Campobasso) e Formica (Senigallia). Fallo tecnico a Dragonetto (allenatore Campobasso). Progressione punteggio: 4-6 (5’), 18-23 (15’), 29-36 (25’), 37-48 (35’).

Primo stop interno stagionale per La Molisana Magnolia Campobasso ‘cadetta’, il team junior impegnato in serie B nel novero della poule umbra. All’Arena le rossoblù cedono di dodici contro Senigallia in una serata in cui i #fiorellinidacciaio erano scesi in campo, durante il riscaldamento, con una t-shirt che gridava, con forza, il no alla violenza sulle donne.

In particolare è l’argentina Duran a fare pentole e coperchi per la formazione marchigiana, mettendo a referto ben 24 punti e risultando decisiva nel break del terzo periodo con dieci dei sedici punti di squadra.

ALTI E BASSI Dopo un avvio all’insegna della grande tensione con gli attacchi ingabbiati dalle difese, con un primo parziale di 11-6 le ospiti provano a trovare un break. Nel secondo periodo, però, le magnolie riescono a riportarsi sotto ed hanno un solo possesso di distacco all’intervallo lungo. Le marchigiane danno vita ad un autentico strappo al ritorno dagli spogliatoi, prologo ad un ultimo periodo in cui si va avanti all’insegna dell’inerzia con le senigalliesi che portano a casa un successo con quattro possessi di distacco.

ULTIMA D’ANDATA Le rossoblù ora dovranno disimpegnarsi, sabato prossimo, nell’ultima d’andata sul parquet del Porto San Giorgio con l’obiettivo di rivalsa rispetto a questo stop.