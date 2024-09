di Redazione

Il gruppo dei #fiorellinidacciaio tra alcune conferme e tante new entry. Per l’esordio out per infortunio Grande e Lallo.

La prima uscita del gruppo junior impegnato anche nel torneo di serie B. Il primo turno di una Coppa Open che, in caso di successo, porterà alla trasferta di domenica 6 ottobre ad Ariano Irpino con – in caso di exploit – l’accesso alle Final Four di fine gennaio (25 e 26). Nell’ultimo sabato di settembre, La Molisana Magnolia Campobasso – con le proprie under affidate alle cure di Gabriele Diotallevi – va ad affrontare con palla a due alle ore 18.30 ed arbitri i casertani Mattia Mandato e Luca Moriello la Virtus Academy Benevento, formazione giovanile del quintetto al via, da matricola, nel girone A della serie A2. LAVORI IN CORSO Con Grande e Lallo alle prese con degli infortuni, Bocchetti, Moffa e Moscarella trait d’union rispetto al gruppo della scorsa stagione e Cerè l’ulteriore elemento condiviso con la prima squadra, il gruppo rossoblù, che presenterà le tante new entries del gruppo dell’under 17 (ossia le 2007, le 2008 e le 2009), darà vita ad una gara di definizione del proprio percorso, partito lo scorso 9 settembre. «C’è ancora tanto da fare – spiega coach Diotallevi – in quello che è un processo di crescita complessivo. Alcuni elementi hanno avuto la giusta opportunità di essere in A2, diversi volti nuovi sono chiamati ad un lavoro di miglioramento individuale. Per noi il poter mettere insieme tante partite sarà di rilievo per giustapporle anche ai match dei tornei giovanili». PROSPETTIVE AD AMPIO RAGGIO In effetti, alla base, la sfida con le sannite – per il trainer dei #fiorellinidacciaio – dovrà portare a preoccuparsi «principalmente di quanto serve a noi ed al nostro miglioramento. Quest’anno ci attende un torneo di serie B molto rilevante e dovremo avere la bravura di rispondere ad ogni sollecitazione e a tutte le fatiche. In tal senso, sarà un universo molto utile, soprattutto per le ragazze, così da sperimentare quanto è necessario fare per procedere nel nostro percorso di crescita».