di Redazione

Trasferta a Tortona per i #fioridacciaio che andranno a far visita al Derthona delle due ex Marangoni e Premasunac.

Un altro match lontano dall’Arena, stavolta non per il tradizionale evento d’apertura della Lega Basket Femminile, ma per precisa collocazione del calendario. La Molisana Magnolia Campobasso raggiunge nuovamente il Nord della penisola per andare ad affrontare, in provincia di Alessandria, a Tortona – nel primo dei tre anticipi del sabato (quello delle 18) di un torneo dagli slot orari tutti differenti – la Bcc Derthona Basket, formazione uscita scottata da un esordio tutt’altro che semplice come quello contro le campionesse d’Italia in carica dell’Umana Reyer Venezia, che ha riservato alle piemontesi un cocente meno 33 (80-47) a referto chiuso. Aspetto, quest’ultimo, che lascia ben intendere quale e quanta sia la voglia di rivalsa del quintetto affidato alle cure tecniche di Orazio Cutugno (già avversario dei #fioridacciaio con Matelica, nella stagione 2022/23, nella semifinale del torneo ‘Campobasso per lo sport’). Senz’altro ci attende una battaglia – spiega alla vigilia il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli – perché, pur giocando contro una corazzata del calibro di Venezia, hanno messo in mostra tante qualità e diverse situazioni e spunti interessanti. Parliamo di un team che è inserito nell’ambito di un club abituato a contesti importanti (l’omologa squadra maschile è impegnata nella massima serie, nonché nella Fiba Champions League, ndr) e che vuol dar vita ad un progetto a tutto tondo di assoluto spessore. Sono sì una neopromossa, ma dimostrano di avere delle idee molto chiare». Del resto, ad avvalorare simili pensieri c’è anche un roster che può contare su due playmaker del calibro di Beatrice Attura e Caterina Dotto, su di un talento particolarmente futuribile quale Francesca Leonardi, su di una leader del calibro di Elisa Penna che, con un minutaggio ampliato, ha già dimostrato quanto può essere devastante per le difese avversarie e, ancora, su due lunghe come la svedese Fontaine e la statunitense Coates, nonché – in chiave rossoblù – su due giocatrici ben note agli appassionati molisani come l’esterna veronese Sofia Marangoni e l’ala-pivot croata Nina Premasunac. «Siamo felici di ritrovarle – aggiunge Sabatelli – Sofia è stata anche capitano del nostro gruppo, Nina, in una stagione davvero rilevante per lei, fu fermata da un brutto infortunio contro San Martino di Lupari. Sarà un piacere ritrovarle, ma in generale, oltre alle due nostre passate conoscenze, dovremo prestare attenzione alle tante giocatrici di rilievo presenti nel loro organico». Sul versante rossoblù, il gruppo è in buone condizioni di salute con l’esterna Martina Kacerik, tenuta precauzionalmente fuori dal parquet domenica scorsa a Genova, pienamente recuperata. L’unica ancora non al top Emma Giacchetti, che andrà a referto con una rotazione a dieci confermata rispetto al match dell’Opening Day, ma non sarà minimamente rischiata per via ancora di qualche fastidio. «Ci siamo allenati intensamente in questi giorni – riconosce il trainer delle campobassane – e siamo pronti a dare il massimo anche in Piemonte». «Circa, invece, la modalità di ingaggio da tenere contro le alessandrine, il Sabatelli pensiero si rifugia in quello che è il mood più nelle corde della propria filosofia cestistica da allenatore. Dovremo difendere come sempre – precisa – e, soprattutto, provare a non farle giocare in transizione. Se ci riusciremo sappiamo che poi a trarne beneficio sarà anche il nostro attacco perché potremo contare su maggiori energie». Il confronto in terra piemontese, tra l’altro, sarà l’ideale ponte verso il doppio impegno interno in successione tra EuroCup (mercoledì sera alle ore 20.30 contro le magiare del Pecs) e campionato (domenica 13 alle 18 contro un’altra neopromossa come Alpo) con i tifosi già pronti a far sentire tutto il proprio affetto e la vicinanza alle proprie beniamine, riempendo gli spalti dell’Arena e colorando con le proprie coreografie l’atmosfera. «Il nostro pensiero va su di una partita alla volta – chiosa Sabatelli – secondo quello che dovrà essere il segno distintivo di questo gruppo. Ora il pensiero è sul Derthona, dopo questo match ci proietteremo prima sull’incrocio con le ungheresi e poi ci sintonizzeremo sulla terza di campionato». Il bell’avvio di campionato, tra l’altro, ha anche catturato l’interesse delle istituzioni. Lunedì sarà giornata molto intensa per il team. Al mattino, alle 10.45, nella sede del consiglio regionale a Campobasso sarà presente la console generale degli Stati Uniti a Napoli che ha chiesto di incontrare le due giocatrici a stelle e strisce del gruppo rossoblù – le esterne Que Morrison e Sara Scalia – unitamente a coach Mimmo Sabatelli e al presidente Antonella Palmieri. Nel pomeriggio, poi, alle 16, il gruppo squadra assieme allo staff tecnico sarà ricevuto dalla sindaca del capoluogo di regione Marialuisa Forte a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio. Il primo cittadino, tra l’altro, sarà in tribuna mercoledì sera ad incitare i #fioridacciaio per il loro esordio continentale. Un’altra bella notizia è poi arrivata, nelle scorse ore, per il principale prospetto del gruppo rossoblù. L’ala dell’Ecuador Blanca Quiñonez, infatti, proseguirà – con la prossima stagione – il proprio percorso scolastico e cestistico negli Stati Uniti, disimpegnandosi con il team della UConn (ossia l’Università del Connecticut) agli ordini del ‘santone’ Geno Auriemma – due ori olimpici ed altrettanti mondiali con la nazionale degli Stati Uniti – che era stato in Molise la scorsa settimana per osservare da vicino gli allenamenti dei #fioridacciaio e che, a questo punto, potrebbe anche tornarvi in altre circostanze per assistere ai match della propria nuova pedina all’interno del roster. Inoltre, in vista di mercoledì e del ritorno in EuroCup – stavolta nella fase a gironi – le campobassane hanno conosciuto nelle scorse ore quello che sarà il team arbitrale chiamato a governare la contesa: primo arbitro la turca Cisil Güngör, secondo (un’altra donna) e terzo fischietto (un uomo), invece, arriveranno dalla Slovenia e cioè Diana Lapanović (già impegnata all’Arena in occasione del match di qualificazione con l’Ensino Lugo nella precedente esperienza continentale delle rossoblù) e Nace Mohorič. Delegato Fiba, invece, il croato Dražen Štrok. Tutta al maschile, invece, la terna della sfida di campionato composta dal siracusano Luca Attard, dal ragusano Antonio Giunta e dal frentano Fulvio Grappasonno. Il match – così come tutti gli altri del massimo torneo cestistico in rosa – andrà in onda in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma pay flima.tv.