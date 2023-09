L’azienda molto vicina al Molise e, in particolare, a Campobasso: «Affezionati a queste terre e alle persone che le vivono»

L’amministratore delegato del Gruppo Augusta Ratio Battista: «I #fioridacciaio portano con sé un senso di responsabilità sociale»

Un nuovo partner nella grande famiglia Magnolia Campobasso. Entra a far parte dei top sponsor del quintetto rossoblù griffato La Molisana la Levigas, società operante sul fronte dell’energia (luce e gas) che ha un grande appeal con il Molise e le realtà del centrosud in generale.

Il marchio Levigas farà bella mostra di sé sulle divise dei #fioridacciaio nella fascia centrale del fronte delle divise della formazione campobassana.

SPORT AMICO Del resto, lo sport è un marchio di fabbrica per l’ingegner Flavio Augusto Battista, Amministratore Delegato del Gruppo Augusta Ratio e del brand Levigas, particolarmente attento alle discipline di squadra tra cui il basket ed ora anche alla pallacanestro in rosa.

«Levigas – spiega – sostiene da sempre le realtà sportive e siamo entusiasti di sostenerne una importante come Magnolia, impegnata non solo nel raggiungimento degli obiettivi sul campo, ma anche nel contribuire allo sviluppo di questa disciplina sempre più in auge. Prendere parte, seppur indirettamente, a questa crescita nel nostro paese è una sfida decisamente stimolante».

MOLISE VICINO Per Levigas, tra l’altro, c’è anche un rapporto speciale con il Molise e, in particolare, Campobasso (il marchio è anche sulle divise della squadra calcistica cittadina impegnata in serie D).

«Il marchio – aggiunge Battista – è fortemente radicato nel territorio del centro-sud Italia, in particolare in Molise. Un simile forte sodalizio è, peraltro, ulteriormente suggellato da anni grazie ai rapporti con la società calcistica che rappresenta la città, questo perché siamo particolarmente affezionati alle terre molisane e alle persone che ci permettono quotidianamente di crescere costantemente, a livello regionale e nazionale».

L’APPEAL DEI #FIORIDACCIAIO In particolare, per l’amministratore delegato del gruppo Augusta Ratio, a far scattare la scintilla con l’universo Magnolia è stata una caratteristica che, partendo dal parquet, va ben oltre, andandosi a posizionare nella vita di tutti i giorni.

«Siamo rimasti particolarmente colpiti – spiega – dal vostro senso di responsabilità sociale verso le nuove leve di questo sport con l’onorevole intento di combattere le diversità di ogni tipo, che da troppo tempo influenzano negativamente il nostro paese. Lo abbiamo riscontrato soprattutto nel vostro percorso delle ultime stagioni, che vi ha visto dare spazio alla meritocrazia e all’inclusione nella selezione delle vostre atlete, di qualsiasi età, soprattutto le più giovani. In Italia, si sa, c’è poca pazienza per il fronte degli under, perché si dà loro poca fiducia e poco spazio, portandoli a perdere la bellezza del divertimento e della passione. Vedere così tante giovani giocatrici pronte al campionato di Serie A1 è davvero soddisfacente».

INCROCIANDO LE DITA Poi, proiettandosi sulla stagione in arrivo, l’auspicio di Levigas – per il gruppo affidato a coach Mimmo Sabatelli – è più di una considerazione, assumendo invece i contorni del beau geste.

«Levigas – chiosa Battista – augura al team un campionato competitivo, all’insegna della crescita sportiva dal punto di vista non solo tecnico, ma anche umano per l’unione e l’armonia del gruppo, sperando di raggiungere traguardi importanti per le soddisfazioni di ogni singolo componente della società».

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO