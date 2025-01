di Redazione

All’Arena arriva l’imbattuta capolista. Palla a due anticipata alle ore 17. Da Rimini ottimi riscontri per cinque under 15.

A tre settimane dall’ultima gara disputata (quella in casa della vicecapolista Marigliano), con la sosta natalizia ed il secondo (ed ultimo) turno di riposo della prima fase consumato, il gruppo dei prospetti junior La Molisana Magnolia Campobasso ritorna sul parquet e lo fa per affrontare, nella propria prima uscita del 2025, il penultimo turno di prima fase nel girone B della serie B femminile con Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Di fronte a loro, le junior affidate a coach Gabriele Diotallevi troveranno l’imbattuta capolista Catanzaro (dieci successi in altrettante gare, di cui l’ultimo exploit a tavolino in occasione del recupero con Battipaglia che ha rinunciato a disputare la contesa). Dalla loro, le campobassane potranno contare su tutte quante le proprie giocatrici a disposizione, in considerazione anche dell’impegno interno della prima squadra il giorno successivo. «Si torna in campo – riconosce lo stesso tecnico Diotallevi – con un gruppo che sta sempre più compiendo il ‘cambio di passo’ a livello di mentalità. Seppur, ciascuna nei rispettivi gruppi, le ragazze hanno lavorato al meglio in questi giorni su quelli che sono gli aspetti che maggiormente ci interessano e si nota una predisposizione differente». Così, di fronte all’imbattuta capolista, i #fiorellinidacciaio scenderanno sul parquet senza pressioni. «Siamo consapevoli di affrontare un’ottima squadra che gioca bene, ma poter avere tutto il gruppo a disposizione ci porterà a poter contare su più opzioni, compresi gli elementi impegnati anche con l’A1. L’obiettivo è di dar vita ad una gara di sostanza, soprattutto da un punto di vista difensivo». Rispetto al tradizionale orario d’avvio delle 18.30, la gara sarà anticipata di novanta minuti – palla a due alle ore 17 con arbitri i casertani Roberta Di Rienzo e Sergio Simeoli – così da consentire un rientro in orari più consoni alle ospiti. Peraltro, il vivaio rossoblù ha vissuto un avvio di settimana particolarmente felice con la presenza di ben cinque under 15 – ossia Ludovica Altavilla, Azzurra Giuliani, Virginia Libardo, Francesca Mastrototaro e Cloe Perini – tra le novantasei scelte, tra tutta Italia, dallo staff tecnico nazionale azzurro per prendere parte alle finali dell’Academy Cup, la competizione di settore in rosa. «Un numero congruo, anche se perlomeno una, se non proprio altre due – aggiunge Diotallevi – avrebbero meritato di essere anche loro lì. È stato un appuntamento importante per le cinque presenti perché hanno potuto vivere in prima battuta quella che è la chiave di lettura nel lavoro che portiamo avanti con loro ed è legato all’intento di alzare l’asticella per avere un percorso all’insegna di un’energia, un’intensità ed una fisicità maggiori. Sono momenti di crescita e sarebbe opportuno che, nel corso della stagione, ci fossero più occasioni di questo genere».