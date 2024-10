di Redazione

Campobassane nella capitale Erevan per affrontare il quintetto delle ‘volpi’. Infermeria piena sul fronte delle rossoblù. Un primato – nella giovane storia rossoblù – ce l’ha già con sé: quello, cioè, della trasferta logisticamente più lontana mai affrontata dai #fioridacciaio. Con un’operazione avvicinamento iniziata già all’alba La Molisana Magnolia Campobasso si è proiettata sulla terza gara di EuroCup, quella che andrà a chiudere il girone d’andata per le molisane nel novero del girone L della seconda competizione cestistica continentale in rosa. Il gruppo di coach Sabatelli, infatti, è diretto in Armenia e, nello specifico, nella sua capitale Erevan per andare ad affrontare domani (giovedì 24 ottobre) le Yerevan Foxes (palla a due alle ore 20 locali, le 18 in Italia complice il fuso orario). Dalla sua, sinora, la formazione affidata a coach Kazanjian ha dovuto subire due pesanti sconfitte: 112-57 tra le mura amiche del Mika Sport Complex contro il Girona e poi, mercoledì scorso, un 122-55 a Pecs. Con certezza, però, il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli non guarda affatto a simili risultati per proiettarsi sulla contesa. «Commetteremmo – spiega – l’errore più grave a noi ascrivibile se lo facessimo. Dovremo scendere in campo con la concentrazione giusta e fare di tutto per non fare i conti con dei passi falsi». Del resto, in casa rossoblù, ci sono ben tre elementi (in rigoroso ordine alfabetico Giacchetti, Kacerik e Quiñonez) alle prese con altrettanti problemi fisici, tanto da essere costrette a lavorare a parte. «Vedremo se riusciremo a recuperarle per domenica – aggiunge Sabatelli – con certezza non potranno giocare in EuroCup. Blanca resterà in Molise, Emma e Martina saranno aggregate al roster, ma porteranno avanti il loro programma di recupero col fisioterapista». Sull’altro fronte, il quintetto dello Yerevan – in quello che è stata una prima analisi portata avanti dallo staff rossoblù – è formazione «difficilmente scoutizzabile anche per via delle due larghe sconfitte subite, che rendono difficile anche poter valutare degli aspetti specifici. Hanno incontrato indubbiamente delle difficoltà e dovremo cercare anche noi di metterle in ambasce. Senz’altro cercheranno di fare qualcosa di diverso, motivo per cui dovremo difendere e farlo con forza, com’è nelle nostre caratteristiche, sapendo però che sarà opportuno bilanciare la situazione con la giusta intensità in considerazione delle rotazioni in meno con cui dovremo fare fronte». Il tutto, peraltro, nella settimana che porterà – domenica – anche al big match con Schio, l’altra leader della Techfind Serie A1. «Al momento l’incrocio con le orange non è nei nostri pensieri – taglia corto Sabatelli – come sempre dobbiamo pensare una gara alla volta. Dopo questo incrocio armeno, ci concentreremo sulle venete. Sappiamo che ad Erevan affronteremo la trasferta più lunga del nostro percorso sinora e questo sarà un ulteriore aspetto in grado di incidere». Così come, da un punto di vista orario, le rossoblù si ritroveranno con le due ore di differenza della capitale armena in EuroCup e poi, per il campionato, a disimpegnarsi nel giorno del ritorno all’ora solare. «Sono aspetti su cui non focalizzarsi – chiosa il coach campobassano – perché pensarci troppo significherebbe andare a cercarsi degli alibi. L’unica priorità, per questo gruppo, è quella di farsi trovare pronto. Sempre». DIRETTA SU YOUTUBE Così come tutte le altre gare della competizione targata Fiba Europe, anche il match tra le volpi di Erevan e le magnolie di Campobasso andrà in onda in chiaro sul canale YouTube della Fiba con questo link quale riferimento https://www.youtube.com/watch?v=mBZEd_dNmZg.