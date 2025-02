di Redazione

Il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso è pronto a proiettarsi sul terzo turno del girone Silver di seconda fase nel torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, andandosi a proiettare su di un’altra trasferta di non poco conto come quella silana sul campo del Rende. Senza alcun successo nelle proprie prime tredici uscite, il team calabrese – che per questa seconda fase può contare su di un innesto di lusso come quello di Giorgia Manfrè – è stato diretto in avvio di stagione da un molisano d’adozione, come l’ex pivot negli anni Ottanta di Nuovo Basket Campobasso ed Il Globo Isernia, di cui è stato poi allenatore, così come a Venafro, Ciro Cardinale, dimessosi poi in corso d’opera. Sabato scorso, poi, l’ensemble calabrese si è imposto a Castellammare di Stabia, circostanza che ha dato ulteriore smalto al team per provare ad evitare l’ultima posizione nella poule, sinonimo di retrocessione diretta in serie C. Dal canto loro, i #fiorellinidacciaio – che si presenteranno a Rende con una rotazione a dieci – devono ancora verificare quali e quante saranno le giocatrici impegnate anche con la prima squadra che si aggiungeranno al gruppo (due in caso di exploit su Schio, quattro, invece, in caso di uscita in semifinale). «Ovviamente l’auspicio è che si tratti del numero minimo – argomenta alla vigilia il coach rossoblù Gabriele Diotallevi – perché vorrebbe dire aver raggiunto la finalissima con la prima squadra. Il Rende? Non c’era molto materiale in rete, soprattutto con l’attuale conformazione. Con certezza, però, sappiamo che non hanno grande profondità a livello di rotazioni, motivo per cui sarà fondamentale tenere alto il ritmo, forti dell’entusiasmo dell’exploit su Bari con un’intensità difensiva alta durante tutto il corso della contesa. Centrare un successo ci darebbe ulteriore motivazione e ci porterebbe anche a scalare ulteriormente la classifica in prospettiva playout, anche se abbiamo ben chiaro che troveremo di fronte una squadra motivata cui dovremo cercare di creare delle difficoltà per puntare a portare il match dalla nostra parte». Con palla a due prevista alle ore 17.30 del terzo sabato del mese di febbraio, la sfida a Rende per il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso sarà diretta da un tandem di fischietti calabresi formato dal cosentino Giorgio Loccisano e dal reggino Vincenzo Lopresti.