di Redazione

L’inserimento nella terza fascia del sorteggio. La Molisana Magnolia Campobasso ha conosciuto, nelle scorse ore, da parte della Fiba quello che sarà il proprio posizionamento nella definizione delle poule di prima fase dell’EuroCup, prevista dopodomani (giovedì 18 luglio) a partire dalle ore 10 a Monaco di Baviera con il coordinamento della sezione continentale europea della Federbasket internazionale. Nello specifico sono già 40 i team nell’urna cui si aggiungeranno le tre perdenti dagli spareggi per l’ammissione al primo turno di Eurolega e le cinque vincenti di quelli per l’accesso alla prima fase playoff (con sul parquet anche Dinamo Sassari e Battipaglia). Con i fiori d’acciaio – nella stessa urna che tiene conto delle ultime tre stagioni in Europa (a pesare per le rossoblù lo spareggio di qualificazione con l’Ensino Lugo nella stagione 2021/22) anche le tedesche del Keltern, le lituane del Vilnius, le portoghesi del Benfica, le francesi del Tarbes, le polacche del Sosnowiec, le britanniche del Caledonia, le spagnole dell’Euskotren, le portoghesi della Sportiva, le ceche dello Chomutov, le francesi del Charnais, e le spagnole dello Jairis. Con certezza, queste non potranno essere avversarie delle rossoblù che, con certezza, non potranno prendere un’altra squadra italiana (tutte sono inserite nella quarta urna: già presente Geas Sesto San Giovanni, Dinamo Sassari e Battipaglia solo in caso di successo). Dalla prima fascia, il quintetto di coach Sabatelli potrebbe pescare o una delle tre sconfitte dagli spareggi di Eurolega oppure le magiare del Sopron, le spagnole del Girona, le francesi del Villerbaune, le turche del Galatasary, le transalpine del Blma, le lettoni del riga, le romene del Sepsi o ancore una tra le due polacche di Lublino o Gdynia. In seconda fascia (una l’estratta nel girone dei #fioridacciaio) invece presenti le belghe di Castors Braine, Namur e Mechelen, le israeliana del Ramla, le ungheresi del Peac, le elvetiche del Friburgo, le spagnole dell’Estudiantes Madrid, le polacche del Gorzow, le ceche del Brno, le greche del Panathinaikos, le serbe della Stella Rossa Belgrado e le slovacche del Cajky. Figurano, nella quarta fascia, oltre al Geas e alle cinque vincenti degli spareggi di ammissione, anche le elleniche del Voulas, le tedesche dell’Alba Berlino, le lituane del Neptunas, le armene dello Yerevan, le cipriote del Limassol e le finniche del Karhut (un sestetto che è quello che potrebbe avere la maggiore possibilità di finire nel gruppo delle molisane). Il sorteggio si svolgerà insieme a quello della prima fase dell’Eurolega nel novero della tradizionale riunione di inizio stagione dei club e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba all’indirizzo https://www.youtube.com/live/DTRsUBLXIFI?si=QZhahsSg5orvlTdy. Nel frattempo le rossoblù riescono a mettersi bene in evidenza su più fronte. Tra le senior, sul fronte del 3×3, tra Bordeaux e, tra giovedì e venerdì a Pristina in Kosovo, sia la capitana Stefania Trimboli che l’ala, innesto di questa stagione, Aleksandra Zięmborska continueranno il loro viaggio nello street basket che fa di entrambe degli autentici fattori nello street basket. Sul fronte junior, invece, a Leon in Messico, quale capitano della nazionale under 17 femminile, Emma Giacchetti è un autentico fattore per la selezione azzurra affidata a Giovanni Lucchesi. Nelle prime due gare del girone B le azzurre hanno superato sia la Nuova Zelanda (71-63) che il Mali (85-51) ed ora, nella notte tra mercoledì e giovedì, se la vedranno con le padrone di casa del Messico, forti della certezza del primato nella poule. Per il #fiorellinodacciaio, nelle prime due gare, performance di assoluto spessore. In under 18, nel raduno di Montegrotto Terme in vista degli Europei di inizio agosto, buone notizie anche da Emanuela Trozzola nelle due amichevoli con la Croazia con la prospettiva ora, giovedì sera, del test con la Slovenia.