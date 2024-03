di Redazione

Le rossoblù annientano nuovamente Vigarano e centrano il pass per Battipaglia. Coach Diotallevi: «Complimenti alle ragazze». La giornata, in casa dei #fioridacciaio, aveva avuto prospettive azzurre per coach Sabatelli, Giacchetti e Trimboli.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 80

GIARA PALLACANESTRO VIGARANO 2008 48

(24-15, 44-18; 58-31)

CAMPOBASSO: Del Sole 11, Boraldo 4, Moffa G. R. 7, Vitali Al. 2, Trozzola 7, Mascia 9, Rizzo Al. 5, Lallo, Bocchetti Ben. 10, Moscarella Contreras 20, Costato 5. Ne: Quiñonez. All.: Diotallevi.

VIGARANO: Meglioli 7, Conte A. 3, Tintori 4, Onya, Feoli 2, Di Mauro 2, Gonzales 13, Torelli 4, Cavalli 9, Armillotta 4. All.: Bagnoli.

ARBITRI: Mignogna (Riccia) e Guarino (Campobasso).

NOTE: partita iniziata con quindici minuti di ritardo per differito arrivo della formazione ospite. All’andata 97-58 Campobasso, complessivo 177-106 Campobasso: Campobasso alle finali nazionali under 19 femminile di Battipaglia. Progressione punteggio: 9-4 (5’), 33-17 (15’), 53-22 (25’), 67-41 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 32 (80-48); Vigarano mai.

La Molisana Magnolia Campobasso è tra le magnifiche otto protagoniste che si contenderanno, dal 25 al 29 marzo (con cerimonia inaugurale il 24) a Battipaglia lo scudetto della categoria under 19 femminile. Dopo il +39 in esterna dell’andata, le rossoblù si impongono su Vigarano (nella circostanza di 32) anche al ritorno in un match mai in discussione che rappresenta l’ennesimo capolavoro di una stagione di grande sostanza per i #fiorellinidacciaio affidati a coach Gabriele Diotallevi. Che, nel novero del percorso di qualificazione all’appuntamento tricolore, ha portato a quattro exploit in altrettante gare (nel primo turno, per due volte a cedere il passo era stata Ancona). Le campobassane partono subito forte con le ospiti che sono sempre all’inseguimento. In particolare, è nel secondo periodo che le giovani magnolie stringono letteralmente la morsa concedendo tre soli punti all’attacco ospite, con uno scarto di ventisei punti all’intervallo lungo. In casa rossoblù si allungano notevolmente le rotazioni dopo l’intervallo lungo ed un po’ tutti gli elementi chiamati in causa vanno a segno con nove possessi pieni all’altezza del 30’. Un ulteriore strappo, peraltro, le magnolie lo danno negli ultimi cinque minuti arrivando al massimo vantaggio della contesa segnato dal +32 al quarantesimo (80-38). Dalla sua, il coach delle campobassane Gabriele Diotallevi, a referto chiuso, è il manifesto della felicità. «Queste ragazze meritano tanta gratitudine e complimenti. Anche stavolta hanno saputo dar vita ad una prova di tutto rilievo anche in questo match, offrendo ognuna il proprio contributo sia in attacco che in difesa. Sia chi ha principato la contesa che chi è entrato in corso d’opera ha saputo interpretare al meglio il match dando appieno il proprio contributo alla causa collettiva». Il successo su Vigarano ha rappresentato l’epilogo di una giornata di belle notizie per il club del capoluogo di regione. Nel primo pomeriggio, infatti, dalla Federazione sono arrivate in successione diverse belle notizie per il team. Il capitano della prima squadra di A1 Stefania Trimboli è stata convocata nuovamente per il collegiale dell’Italbasket 3×3 in programma da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. In quegli stessi giorni e nella stessa sede raduno per la nazionale sperimentale, denominata green team, che, tra le sedici convocate, ha il prospetto rossoblù Emma Giacchetti e, tra i tre assistant coach, il trainer dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli. In entrambi i casi, commissario tecnico e riferimento complessivo dei gruppi è l’allenatore venafrano Andrea Capobianco.