Le indicazioni al gruppo del tecnico Mimmo Sabatelli: «Fondamentale applicare al meglio il nostro piano partita»

Le rossoblù sfidano le piemontesi delle ex Marangoni e Premasunac. Sul parquet sarà anche ‘Teddy bear toss’

Il primo match di campionato del nuovo anno solare con la scia positiva di un terzo posto in classifica a conclusione del 2024 ed un traguardo storico centrato come la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

La Molisana Magnolia Campobasso si proietta sulla tredicesima giornata – la seconda di ritorno – col terzo match in successione temporale all’Arena nel novero di una sfida di non poco conto come quella contro il Derthona, formazione sì neopromossa nella Techfind Serie A1, ma capace di conquistare la semifinale di Coppa e di essere al momento quarta in campionato a due sole lunghezze proprio dai #fioridacciaio. Dalla loro, peraltro, le piemontesi hanno aggiunto una rotazione di non poco conto tra le lunghe come la pivot svedese proveniente dall’Eurolega (ed ex Famila Schio) Amanda Zahui.

SETTIMANA DA COPERTINA Sul fronte rossoblù, dopo il successo di domenica in Coppa Italia su San Martino di Lupari, la settimana è trascorsa all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di guardare avanti.

«L’accesso alla Final Four di Coppa Italia ha rappresentato un grandissimo risultato che ci riempie d’orgoglio. Ora guardiamo avanti, partita dopo partita, cercando di dare il massimo in ogni circostanza. Avremo di fronte ora una squadra di spessore che si è rafforzata tanto e che cercherà di dare fastidio a tutte le big. A tutti gli effetti si prospetta una partita di grande sostanza», spiega alla vigilia il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli.

«Del resto – prosegue – troveremo un team che, per qualità dell’organico e storia della società, può puntare a dire la sua e, con gli ultimi innesti, ha amplificato il proprio potenziale per proiettarsi sulle prime posizioni».

RICORDI PIEMONTESI All’andata, era il 5 ottobre, le campobassane si imposero di nove (79-70) a Tortona risalendo dal meno 17 (48-31) del terzo periodo.

«In quel match dovemmo fare i conti con un avvio con qualche alto e basso di troppo – rammenta il trainer rossoblù – però poi riuscimmo a venir fuori nella ripresa, serrando le fila in difesa. Ora si troveranno di fronte due squadre ben rodate e son certo verrà fuori una gara spettacolare».

DOPPIA EX Sul versante opposto, le campobassane troveranno ben due ex. Protagoniste con la divisa dei #fioridacciaio sono state sia l’esterna veronese Sofia Marangoni che l’ala-pivot croata Nina Premasunac. La prima ha trascorso ben tre stagioni tra Vazzieri e l’Arena ed è pienamente nei cuori dei sostenitori rossoblù. La giocatrice plava, nella sua stagione in Molise, ha dato vita ad un percorso di rilievo, interrotto anzitempo a causa di un brutto infortunio a fronte di numeri importanti.

«Ogni giocatrice passata in Molise ci ha lasciato qualcosa – aggiunge Sabatelli – e sarà senz’altro piacevole rivederle e vivere, assieme a loro, l’emozione del ritrovarsi».

ASPETTO TATTICO Al di là del fronte strettamente emotivo, però, come d’abitudine, il focus sul parquet sarà quello strettamente tecnico-tattico.

«Di fronte ad una squadra con tanti punti per le mani e numerosi soluzioni di carattere offensivo, dovremo applicare al meglio il nostro piano partita, facendo attenzione sulle scelte difensive, così da creare loro qualche problema. Del resto, come sempre, è dalla nostra difesa che riusciamo a trarre forza ed energia per proiettarci anche in attacco».

ORSETTI BENEFICI La gara, tra l’altro, sarà legata all’iniziativa del ‘teddy bear toss’. Al primo canestro realizzato del match, infatti, il pubblico potrà gettare in campo dei peluche che saranno raccolti e donati all’associazione di clown terapia Paciok Onlus. Gli stessi saranno poi consegnati ai bambini dei reparti di pediatria degli ospedali regionali, a quelli ospiti delle case famiglia, ai figli di detenuti psichiatrici e ai bambini inseri nelle categoria protette.

SQUADRA SOLIDALE In vista del match, tra l’altro, una delegazione del roster rossoblù formata da capitan Stefania Trimboli, dall’esterna statunitense Que Morrison e dalla pivot lettone Laura Meldere è stata ospite della struttura Casanostra a Campobasso per portare il proprio messaggio di vicinanza agli ospiti nel giorno del compleanno di un grande appassionato del team rossoblù, ricevendo anche un particolare dono legato al nome ed alle caratteristiche sportive, ma non solo, di Magnolia.

PARTICOLARI ULTERIORI Con palla a due canonicamente programmata per le 18 della seconda domenica del nuovo anno, il match tra La Molisana Magnolia Campobasso e Derthona sarà diretto da una terna tutta al maschile composta dal ravennate Fabio Bonotto, dal lecchese Andrea Chersicla e dal reatino Francesco Cattani. Così come tutte le altre gare del turno, il match andrà in onda in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma flima.tv, il network pay coordinato dalla Lega Basket Femminile.

