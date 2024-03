di Redazione

Il confronto potrà essere utile per verificare ulteriori dettagli in vista dell’appuntamento coi tricolori di Battipaglia. A guidare il gruppo ci sarà coach Mimmo Sabatelli (Diotallevi sarà a Napoli per un clinic). Nel roster a disposizione Šrot.

L’ultima della fase ad orologio, l’occasione per andare a completare un’altra fase di stagione, un ulteriore momento del percorso. In una giornata in cui tutte le gare si svolgeranno in contemporanea – sabato 16 marzo alle ore 18 – la versione junior legata ai prospetti La Molisana Magnolia Campobasso è pronta ad ospitare sul parquet dell’Arena il Marigliano al suo ultimo impegno stagionale (le campane, quarte del fronte B del torneo non avranno davanti a loro né playoff, né playout) per la quarta, e conclusiva, giornata della seconda poule del torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Dalla loro i #fiorellinidacciaio hanno già la certezza dell’accesso alla terza fase, quella dei playout, dove, nel primo barrage, si troveranno di fronte il Potenza, seconda forza del girone B (le rossoblù chiuderanno terze nel raggruppamento A) con prima in casa tra il 3 e 4 aprile e ritorno al PalaPergola il 6. Nel frattempo, per la sfida alle mariglianesi, che sarà diretta dai partenopei Adriano Fiore e Paolo Carotenuto, a dirigere il gruppo ci sarà Mimmo Sabatelli, l’head coach della prima squadra, chiamato a sostituire nella circostanza Gabriele Diotallevi, in quelle stesse ore a Napoli per il clinic riservato ai tecnici del settore giovanile. «Sarà una gara – precisa lo stesso trainer capitolino del vivaio campobassano – che rappresenterà il culmine di un’ulteriore settimana interna. Il fatto che, per l’A1, ci sarà il giorno successivo il match interno con Venezia dovrebbe consentirci di avere nelle rotazioni anche Šrot e questo può essere utile per costruire ulteriormente equilibri e certezze in vista dei playoff, anche in considerazione della fisicità che può darci contro un team, quello lucano, che ha proprio in questo aspetto uno dei suoi cardini». «Contemporaneamente – aggiunge – sarà anche un’occasione per il cuore del gruppo, impegnato anche in under 19, di dar vita ad un’ulteriore prova generale in vista delle finali nazionali under 19 di Battipaglia di fine mese (appuntamento di cui, nelle prossime ore, le rossoblù andranno a conoscere anche i gironi di prima fase, ndr)». «Dovremo mantenere alti l’entusiasmo consapevoli che ogni gara, per noi, è occasione di creazione di nuovi equilibri. Nella circostanza non avremo Emma (Giacchetti, ndr), ma per lei la tre giorni con la nazionale sperimentale (il ‘Green Team, ndr) sarà occasione per tornare con ancora più motivazioni in un lavoro quotidiano che cercheremo di ritagliare al meglio, non avendo di fatto altre modalità di azione, sino all’appuntamento in Campania, puntando, con ogni aspetto, al miglior percorso possibile in vista sia dell’ultimo atto tricolore di categoria che alla fase finale del torneo cadetto».