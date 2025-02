di Redazione

Campobassane al completo a Torino: recuperata anche Kacerik. Sulle tribune un nutrito drappello di tifosi rossoblù. Un appuntamento con la storia. Nel giorno di San Valentino La Molisana Magnolia Campobasso è pronta a festeggiare il suo amore per il basket con il confronto di semifinale a Torino, nella Frecciarossa Final Four di Coppa Italia, contro quella Schio, che è leader nella graduatoria delle coccarde tricolori con ben quindici trofei vinti. In campionato i #fioridacciaio hanno affrontato le orange sia all’andata che al ritorno, dovendo masticare amaro in entrambe le circostanze, complice un approccio un po’ diesel col resto della contesa, invece, in linea con le venete. Ora c’è questa terza sfida di quelle senza un domani perché vincere significherebbe centrare la finale di domenica nel lunch time (alle 12.30), mentre chiudere la contesa con un referto giallo sarebbe sinonimo di fine del percorso di coppa. Aspetti ben chiari, sin dalle ore dell’immediata vigilia, nelle considerazioni del coach delle molisane Mimmo Sabatelli. «Siamo alla nostra prima esperienza alle Final Four – argomenta – in un contesto davvero unico in considerazione della concomitanza di luogo e di date con la Final Eight maschile, un contesto bello ed importante con la possibilità di riuscire a fare qualcosa di incredibile». Del resto, le campobassane su di sé non hanno alcun tipo di pressione. Qualsiasi risultato, per la truppa rossoblù, rappresenterà una sensazione unica. «È il nostro esordio – ribadisce Sabatelli – ed affrontiamo le campionesse in carica, capaci di centrare tante affermazioni in questa competizione. Dovremo scalare l’Everest insomma, ma, dalla nostra, non abbiamo nulla da perdere. Attenderemo così il suono dell’ultima sirena per vedere quello che sarà il risultato finale». Dalla loro, tra l’altro, le rossoblù affronteranno la semifinale potendo contare sull’intero organico a propria disposizione. Col gruppo, infatti, ha ripreso a lavorare anche Martina Kacerik. «Abbiamo dato vita ad un bel percorso di avvicinamento al match – riconosce il tecnico delle campobassane – anche se, come nel loro caso, abbiamo potuto lavorare al completo solo negli ultimi tre giorni, complici gli impegni di qualificazione ad Eurobasket di diverse giocatrici». Forti dell’esperienza delle due gare in campionato, le magnolie hanno la consapevolezza di dover dar vita a tutt’altro tipo di avvio. «Abbiamo pagato delle partenze non proprio felici – prosegue Sabatelli – ma è anche vero che, soprattutto dell’ultima gara del PalaRomare, dobbiamo prenderci, in prima battuta, quanto fatto tra terzo e quarto periodo in cui siamo stati in perfetta linea con loro. Determinante sarà avere tutt’altro tipo d’avvio e, per questo, ci faremo trovare più pronti. Occorrerà una gara in cui prestare attenzione a tutti i particolari». In effetti, in una gara come questa «i dettagli saranno la base di ogni discorso. Dovremo difendere con forza e limitare le loro bocche da fuoco, cercando di non consentire loro di poter giocare secondo le proprie principali attitudini, quelle cioè legate alla transizione, puntando invece a far emergere il nostro tipo di pallacanestro». A provare a dare una mano alle magnolie un nutrito drappello di supporter rossoblù che assieperà le tribune dell’InAlpi Arena di Torino. «In un contesto unico come quello in cui vivremo – chiosa Sabatelli – poter avere i nostri tifosi accanto sarà davvero un’ulteriore bella iniezione di fiducia perché, nei momenti di difficoltà, ci daranno l’opportunità di provare a venirne fuori tutti quanti assieme». Con palla a due alle ore 20.30 del giorno di San Valentino il match sarà diretto da una terna tutta al maschile composto dal lancianese Fulvio Grappasonno, dal milanese Claudio Berlangieri e dal capitolino Daniele Gai. La gara rappresenterà il secondo match di giornata dopo quello delle 18 tra Venezia e Derthona. Ambedue le gare saranno visibili in modalità free su ben tre piattaforme: Dazn (registrando la propria utenza), mentre Discovery Plus e flima.tv – lo spazio di Lega Basket Femminile, sede delle gare di campionato – la trasmetteranno senza bisogno di alcun tipo di attivazione.