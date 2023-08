di AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)

A Campobasso il team ha ricevuto in dono un defibrillatore semiautomatico, importante strumento salvavita per l’Arena

LA MOLISANA MAGNOLIA IN VISTA SUL TERRITORIO TRA OMAGGI E PREMI TRIBUTATI

A Montorio nei Frentani il club tra i protagonisti della ventisettesima edizione dell’evento ‘Noi artisti di questa terrà

Non solo i riconoscimenti delle singole nelle loro esperienze con le rispettive nazionali, ma anche i fari puntati addosso del territorio che fanno del club un modello ed un autentico punto di riferimento anche al di fuori dei semplici confini cestistici.

FIORI… CARDIOPROTETTI In città il club è stato al centro della cerimonia di omaggio, ospitata presso la sala consiliare Palazzo San Giorgio, di un defibrillatore semiautomatico, che sarà presente nello scenario dell’Arena. L’importante meccanismo salvavita è stato donato dalla Banca Mediolanum su segnalazione del Comune capoluogo di regione. Nella circostanza, a rappresentare la società la presidente Antonella Palmieri ed il team manager Fabio Ladomorzi.

FESTA A MONTORIO Per il club, peraltro, a stretto giro di posta, in previsione c’è anche un altro passaggio sotto i riflettori. Stasera, dalle 21, il team sarà omaggiato con il premio quale riferimento sportivo nell’ambito dell’evento ‘Noi artisti di questa terra’, kermesse giunta alla sua ventisettesima edizione in programma a Montorio nei Frentani con l’organizzazione dell’omonima associazione. La cerimonia sarà all’interno di una serata spettacolo che avrà come guest star Paolo Belli e la sua band. A ricevere il riconoscimento saranno il coach rossoblù Mimmo Sabatelli e l’ala dell’Ecuador, mvp delle ultime finali nazionali under 17 in Friuli, Blanca Quiñonez, tra i punti fermi, peraltro, anche della prima squadra.