di Redazione

Una difesa ferrea tra secondo e terzo periodo (diciannove punti concessi) scava il solco in favore del quintetto rossoblù.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 71

O.ME.P.S. SILOTRAILERS PB63 BATTIPAGLIA 53

(19-17, 42-27; 56-36)

CAMPOBASSO: Trimboli 4 (2/2, 0/2), Morrison 14 (5/5, 1/4), Scalia 16 (5/9 da 3), Madera 22 (7/8, 0/3), Kunaiyi 4 (2/5); Quiñonez 4 (2/5, 0/3), Meldere 6 (3/6, 0/1), Giacchetti (0/2, 0/2), Moscarella Contreras (0/3, 0/2), Cerè 1 (0/1), Bocchetti Ben. (0/1 da 3), Grande. All.: Sabatelli.

BATTIPAGLIA: Cupido 2 (0/1, 0/1), Tassinari 13 (2/3, 3/5), Seka 6 (3/10, 0/2), Benson 10 (2/7, 2/6), Vojtulek (0/2, 0/1); Pavić 4 (2/4), Smorto (0/1 da 3), Potolicchio 13 (1/2, 3/7), Prete 5 (1/2, 1/1), Nardoni (0/1 da 3). Ne: Ndiaye. All.: Serventi.

ARBITRI: Martellosio (Milano), Lupelli (Roma) e D’Amato (Roma).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Dražen Dalipagić. Fallo tecnico (flopping) al 16’17” (34-25) per Tassinari (Battipaglia). Tiri liberi: Campobasso 11/19; Battipaglia 4/7. Rimbalzi: Campobasso 40 (Kunaiyi 8); Battipaglia 39 (Smorto 7). Assist: Campobasso 14 (Trimboli 4); Battipaglia 12 (Seka, Tassinari, Pavić e Smorto 2). Progressione punteggio: 11-6 (5’), 29-22 (15’), 51-32 (25’), 60-41 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 22 (56-34); Battipaglia mai.

L’undicesimo successo in campionato su quattordici gare disputate. Numeri che crescono con forza in un gennaio di soli referti rosa con, tra campionato e Coppa Italia, dallo scorso 8 dicembre, 49 giorni con otto exploit centrati e la certezza ora – con oltre due mesi di anticipo – dell’ottenimento dei playoff e la prospettiva (di stretta attualità) di un terzo posto con ben otto lunghezze di margine sulle più immediate inseguitrici Geas Sesto San Giovanni e Derthona. La Molisana Magnolia Campobasso fa suo il match con Battipaglia in un confronto che, così come tutti quelli del nuovo anno in campionato, ha visto i #fioridacciaio comandare l’intreccio della contesa dalla palla a due sino al suono dell’ultima sirena.

MORRISON IN CATTEDRA Attorno a Que Morrison – suoi i primi cinque punti di contesa – La Molisana Magnolia Campobasso piazza subito un break sostanzioso (5-0) che, dopo tre minuti effettivi, vede le rossoblù già con tre possessi pieni di vantaggio (11-2). Ancora Morrison, con altri cinque, doppia le avversarie (16-8), poi le rossoblù vanno di conserva, mantenendo un possesso di margine al 10’ (19-17).

STRAPPO SOSTANZIOSO Quiñonez, Meldere e Madera danno sostanza al secondo quarto delle magnolie che veleggiano con Morrison e Kunaiyi e scavallano quota mille punti realizzati in campionato con la tripla di Scalia. Le campobassane prendono un margine in doppia cifra e, all’intervallo lungo, hanno ben cinque possessi pieni da difendere (42-27) con soli dieci punti concessi alle cilentane.

CONTESA IN GHIACCIAIA Nel terzo quarto, se possibile, le campobassane stringono ulteriormente le maglie in difese, concedendo solo nove punti alle proprie antagoniste. Il margine cresce sempre più con Madera gran protagonista – sarà top scorer del match con 22 punti all’attivo e 28 di valutazione – assieme a Scalia (16 punti e 21 di valutazione). Il 56-34 messo a segno da Meldere, oltre ad essere il massimo vantaggio della contesa, di fatto è la sigla di chiusura anticipata sulla contesa, prologo al +20 (56-36) del 30’.

GARBAGE TIME Nell’ultimo quarto, ma già dal secondo periodo era stato ben evidente, c’è spazio per le junior del vivaio rossoblù con, negli ultimi 2’22” del match, spazio ad un quintetto tutto all’insegna di under 19 che conduce il match sino al 71-53 registrato a referto chiuso.

PAROLA DI COACH A referto chiuso, in sala stampa, il tecnico dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli è felice di quanto visto sul parquet da parte delle sue. «Siamo contenti perché veniamo da un buon periodo, anche contro Battipaglia le ragazze sono state brave nel fare, nonostante le difficoltà, anche quanto avevamo elaborato». Poi, analizzando più dettagliatamente il match, aggiunge: «Nel primo quarto la prova di Morrison è stata notevole e ci ha consentito di dar vita ad un primo break. Poi, però, ognuna di loro ha dato il proprio mattoncino e questo ci ha permesso di ruotarle tutte: un aspetto che mi rende orgoglioso del nostro gruppo».

IN CASA DELLA LEADER Dalla loro, ora, le campobassane si proietteranno su di una trasferta di non poco conto. Sabato nel tardo pomeriggio – con palla a due alle ore 19.30 – le rossoblù saranno al PalaRomare di Schio per andare ad affrontare le orange capoclassifica in una gara dal sapore particolare per Stefania Trimboli (ex di giornata così come è stato in quest’ultimo match con Battipaglia).