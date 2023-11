di Redazione

Le campobassane andranno ad affrontare la Dinamo Taranto tra le tre imbattute leader del raggruppamento A della cadetteria

Due gare affrontate: un netto successo in casa contro il Maddaloni ed una sfida intensa ad Ariano Irpino ceduta solo sul finale per una fiammata di uno dei riferimenti della formazione campana.

E ora un altro esame di rilievo contro una delle tre imbattute leader (a punteggio pieno) del torneo: la Dinamo Taranto.

VECCHIE CONOSCENZE Il quintetto affidato ad una vecchia conoscenza dell’universo campobassano – il coach William Orlando, già avversario dei #fioridacciaio in diverse circostanze e con differenti club – è formazione con un mix particolarmente esplosivo tra giovani prospetti ed elementi di spessore ed esperienza, sia italiane che straniere, in grado di dare sostanza al gruppo rossoblù. Elementi di calibro di Tagliamento, Lucchesini, Smaliuk, Panteva ed Ivaniuk rappresentano il più diretto (o indiretto) segnale delle volontà di rilievo del club.

OCCASIONE DI CRESCITA Complice la settimana di riposo per via degli impegni delle qualificazioni europee delle nazionali, dal canto suo il tecnico delle campobassane Gabriele Diotallevi, che ha potuto lavorare con costanza con il gruppo durante tutta la settimana, può contare con certezza su tutte le junior aggregate con la prima squadra di A1 e, pertanto, il roster – a grandi linee – dovrebbe ricalcare lo stesso visto all’opera ad Ariano Irpino.

DETTAGLI A LATERE Con palla a due prevista per le ore 18.30 domani – sabato 11 novembre – nello scenario dell’Arena la sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto sarà diretta da Antonino D’Aiello di Caserta e Clemente Santonastaso di Maddaloni. Il match, come tutti quelli interni dei #fiorellinidacciaio, sarà trasmesso in esclusiva diretta streaming sul profilo Facebook e sul canale YouTube ufficiali di Magnolia Campobasso.