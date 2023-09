di Ufficio Stampa La Molisana S.p.A.

INTER E LA MOLISANA RINNOVANO LA PARTNERSHIP FINO AL 2026

Il brand pastaio sarà al fianco dei nerazzurri per altre tre stagioni.

Prosegue la collaborazione tra l’Inter e La Molisana: l’azienda pastaia di Campobasso continuerà ad essere l’Official Pasta dei nerazzurri fino alla stagione 2025/26, portando inoltre avanti l’impegno nel calcio femminile come Official Women’s Team Partner. Il rinnovo dell’accordo testimonia la comune volontà di proseguire la collaborazione proficua iniziata nel 2019, che ha visto La Molisana profondamente integrata nelle attività principali del Club, con particolare focus ai progetti di CSR dedicati al sostegno alimentare sul territorio. La partnership tra Inter e La Molisana continua ad unire due brand caratterizzati dagli stessi valori di innovazione, performance e spirito internazionale: entrambe le realtà rappresentano infatti l’eccellenza del Made in Italy a livello globale e si impegnano per soddisfare la passione dei propri fan ovunque essi si trovino. “Per il quarto anno consecutivo confermiamo la partnership con l’Inter fino al 2026 – afferma Giuseppe Ferro, Amministratore Delegato de La Molisana – E’ un orgoglio per noi essere al fianco della società nerazzurra, simbolo del calcio italiano e riconosciuto come tale in tutto il mondo. Anche La Molisana si afferma sempre più sul mercato internazionale della pasta esportando in oltre 80 paesi. Crediamo molto nel Made in Italy e soprattutto nel binomio sport e sana alimentazione per questo abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione con l’Inter e di questo siamo molto fieri”. Il brand pastaio continuerà ad essere presente in tutte le sale hospitality dello stadio San Siro, dove verranno allestiti anche due corner dedicati. Il logo La Molisana apparirà inoltre sui LED a bordocampo per tutte le partite casalinghe della Prima Squadra maschile e di Inter Women. Il connubio tra sport e food verrà inoltre esaltato durante la stagione grazie a nuove attivazioni che coinvolgeranno sia i prodotti e l’esperienza nel mondo culinario de La Molisana sia i principali asset del Club nerazzurro.