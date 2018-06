Ancora senza esito le ricerche della 92enne scomparsa da Sessano del Molise dove era ospite in una residenza per anziani e da dove si è allontanata domenica 17 giugno nel pomeriggio. La figlia era andata a trovarla ma al suo arrivo è stata avvisata dal personale che la donna non era più tornata dalla sua passeggiata. Maria Amicone ha portato via con sé in una busta bianca alcuni oggetti: una sveglia, la fotografia del marito e il pettine. Resta un mistero la scomparsa della donna, e nonostante la zona sia stata battuta palmo a palmo, la 92 sembra essere svanita nel nulla.

La task force per rintracciarla era stata attivata poche ore dopo che è stato dato l’allarme, coordinata dai Vigili del Fuoco di Isernia; si avvalsa dell’ausilio della squadra dei Finanzieri che operò a Rigopiano, dei Carabinieri, delle Unità Cinofile, di due elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara e del Soccorso Alpino. Alle ricerche, concentrate in un area boschiva vicina alla struttura, hanno partecipato anche il sindaco di Sessano del Molise Pino Venditti e i concittadini, in particolare i proprietari dei terreni. La Procura di Isernia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Anche la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” si sta occupando del caso delle signora Amicone.