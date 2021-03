Raccontaci la tua esperienza sulla terribile pandemia che ha sconvolto il mondo: “LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID-19”.

Il concorso, organizzato dalle associazioni “DIRITTI CITTADINANZA” e “TERRA TRICOLORE”, invita tutti i cittadini a descrivere in forma poetica o di racconto l’esperienza vissuta nel periodo tragico del virus, esprimere tramite le parole le proprie paure, ansie, ma anche i segnali di speranza, la possibilità che qualcosa possa cambiare positivamente.

L’obiettivo generale dell’iniziativa letteraria è far riflettere sul periodo difficile che abbiamo dovuto affrontare e che le opere possa stimolare una serie di riflessioni su come il Covid-19 abbia contribuito a cambiare alcuni stili di vita.

I racconti e le poesia scelti da una Giuria qualificata e autorevole potrebbero essere pubblicati da una Casa Editrice in forma di raccolta, riviste o all’interno di un volume completamente dedicato, alle opere iscritte al premio.

Contatti:

mail: concorso.covid@gmail.com

responsabile organizzativa

TERESA MINGRONE

telefono 380 5211295

Per scaricare la scheda di partecipazione al concorso fare click al seguente indirizzo

https://drive.google.com/file/d/10vzoL75HgFGucyXU-aaRCEBwqOk39QZE/view

Per scaricare il bando del concorso fare click al seguente indirizzo

https://drive.google.com/file/d/11QR5TUL8aFNMpyn11xSRcRoj6XOpsuJW/view?usp=drivesdk