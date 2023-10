di T.A.

LA CELEBRERA’ ALLE H 11.00 DEL DUE NOVEMBRE NELLA CAPPELLA COMUNALE

Sarà il Vescovo d’Isernia/Venafro, Mons. Camillo Cibotti, a presiedere la Santa Messa in suffragio dei defunti al Cimitero Comunale di Venafro. Il rito verrà celebrato alle h 11.00 di giovedì 2 novembre nella Cappella Comunale, giusto al centro del sito cimiteriale. Se sarà bel tempo la celebrazione avverrà invece sul piazzale antistante. Vi assisteranno esponenti religiosi, autorità civili e militari nonché cittadini comuni. Intanto prosegue da parte di tutti la massima cura per le tombe dei propri cari. Fiori e ceri stanno ornando i singoli luoghi di sepoltura, mentre l’intero cimitero viene tenuto in perfetto stato dal custode.