di Redazione

(i Calanchi: selvaggi, affascinanti, scolpiti dal tempo, un museo a cielo aperto)

In occasione della giornata mondiale della Natura e della Fauna selvatica, Ambiente Basso Molise ha organizzato una escursione presso i Calanchi di Montenero di Bisaccia.

“Selvaggi, affascinanti, scolpiti dal tempo i calanchi sono particolari colline caratterizzate da accentuati fenomeni di erosione prodotti principalmente per l’effetto dello scorrimento delle acque su rocce argillose – dice il presidente di AMB Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese -“Oltre a una numerosa partecipazione di amanti della natura c’è stata la presenza di Nicola Petrella che ha strabiliato i presenti con i suoi laboratori, i gruppi Speleopop e Termoli Wild, il Sindaco Contucci e la delegata all’ambiente Fiorenza Del Borrello. I Calanchi di Montenero di Bisaccia – continua Lucchesi – costituiscono la forma più suggestiva e spettacolare del paesaggio collinare adriatico, delle vere e proprie sculture naturali simili al territorio lunare. La natura e la lenta alternanza tra il sole e la pioggia hanno completato l’opera, mostrando la meraviglia di un territorio particolare ricolmo di biodiversità e che sembra un vero e proprio museo a cielo aperto. I Calanchi si trovano all’interno di un’area naturale protetta e si rimane colpiti dalle contrastanti cromie: l’azzurro intenso del cielo, il candore dei calanchi e il colore forte e rosso del terreno che cambia con il cambiare delle stagioni. In questo luogo sospeso tra cielo e terra è uno stupore continuo ed è straordinario ammirare come la natura modelli il suolo. I silenziosi calanchi nel loro candore, disegnano un paesaggio lunare che segue i visitatori nel loro cammino. Un viaggio unico e intenso di colori, profumi, natura e biodiversità. Escursioni, visite guidate, passeggiate ed esperienze trovano nei Calanchi di Montenero di Bisaccia la location ideale per ogni tipo di esigenza, all’interno di uno dei luoghi più belli al mondo.