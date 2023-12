di Redazione

Dopo il grande successo del “Concerto di Natale” sponsorizzato da “Il Campanile” – che ha visto ospite il Maestro Simone Sala nella chiesa di S.Pietro in Vinculi alla presenza di un folto pubblico di cittadini e appassionati – la Pro Loco e il circolo “il Longobardo” organizzano per sabato 16 dicembre dalle ore 16. 30, la manifestazione “La magia del Natale”. Il caratteristico borgo di S. Angelo in Grotte si riempirà di luci colorate, stand gastronomici e di prodotti tipici, trasformandosi in un vero mercatino natalizio. L’Organizzazione ha programmato anche una iniziativa esclusiva per i bambini, per i quali avverrà la “magia del Natale”. Infatti è prevista la “consegna” della lettera a Babbo Natale il quale regalerà loro i doni delle Feste.