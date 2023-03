Attenzione ai truffatori via telefono ! Sono furbissimi, scaltri e micidiali !

La madre del truffatore purtroppo è sempre incinta ! Ed il “figlio” ne sa una più del diavolo per cercare di abbindolare l’ignaro cittadino o la signora all’altro capo del telefono che rispondono alla sua chiamata, rischiando così di brutto. In questi ultimi giorni siffatti individui, purtroppo rimasti sconosciuti ed impuniti anche se i loro tentativi non sono andati a bersaglio grazie alla scaltrezza altrui, stanno telefonando a case private di venafrani, cercando di accreditarsi come nipoti in cerca di denaro per acquisti vari. “Ciao nonno sono tuo nipote … puoi darmi … perché devo ritirare … ?”, il contenuto di una prima telefonata. Oppure … “Ciao nonna … sono tuo nipote a cui vuoi tanto bene e che ti pensa sempre. Devo acquistare … Puoi pagare tu ? Mi occorrono …, puoi darmeli ?”. In entrambi i casi però, si diceva, i malfattori non l’hanno avuta vinta ! Quanti sono stati raggiunti telefonicamente, si sono subito accorti che qualcosa non andava, hanno proposto domande e dubbi a chi telefonava che, capito di non poter insistere, hanno subito attaccato la cornetta ! Già, in questi casi truffatori sconfitti e cittadini vittoriosi, ma non conviene affatto abbassare la guardia, non credere d’acchito a quanto vi si dice via telefono e verificare preliminarmente ogni cosa, contattando seduta stante il nipote, il parente o il conoscente che vi avrebbe telefonato. Se riuscite, invitate lo sconosciuto che ha chiamato a raggiungervi a casa vostra, intanto uscite all’aperto per evitare problemi di sorta tra le quattro mura domestiche ed immediatamente telefonate a familiari e forze dell’ordine perché vi raggiungano al vostro domicilio, prendendo sul fatto i potenziali truffatori ed inchiodandoli alle loro responsabilità. A quel punto sarà scacco matto al truffatore !