di T.A.

JOSSY HERNANDEZ, EX RETTORE E GUARDIANO DI BASILICA E CONVENTO VENAFRANI, SCRIVE AI FEDELI DELLA CITTA’ RIBADENDO VICINANZA AI VENAFRANI

Fr. Jossy Hernandez, negli ultimi tre anni Rettore e Guardiano di Basilica di San Nicandro ed attiguo Convento Francescano ed oggi al Convento di Isernia dopo l’aggregazione del sito religioso venafrano a quello isernino a seguito delle sostanziali innovazioni a Convento e Basilica venafrani entrate in vigore dal primo settembre scorso, il predetto religioso ha raggiunto con una toccante missiva i fedeli venafrani una volta conclusa la sua azione pastorale a Venafro. Il testo del significativo testo: “ Con il saluto francescano di Pace e Bene -attacca Fr. Jossy- vi mando questo messaggio per dirvi che dal 2 settembre mi trovo nel Convento Cappuccini di Isernia. La partenza da Venafro non é stata un momento di gioia e sono partito col cuore pesante. Non per aver dovuto lasciare il posto di guardiano ma perché ho dovuto lasciare i venafrani sia sacerdoti che laici. Sono partito da Venafro portando nel mio cuore tante esperienze belle, personali comunitarie, soprattutto amicizie, collaborazioni e condivisioni. Vi ringrazio tutti e vi saluto cordialmente, implorando su di voi le benedizioni di Dio in abbondanza. Sapete bene che quanto venite a Isernia c’è Fr. Jossy nel convento di Isernia che vi aspetta con tanto affetto !”.

Una lettera che è la precisa testimonianza dello stretto e storico legame che da sempre lega i Frati Francescani alla collettività venafrana, connubio che resterà tale, duraturo e proficuo a prescindere dalle innovazioni in atto nel sito religioso cittadino. Perciò dai venafrani un caloroso e fraterno abbraccio a Fr. Jossy, affinché la sua missione pastorale prosegua con la stessa e bella intensità socio/umanitario/religiosa palesata nel triennio di Venafro.