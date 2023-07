Nei giorni scorsi è stato scritto dell’ultima celebrazione per motivi di salute di Don Nello Bonato alla Chiesetta dell’Acqua Zolfa di Isernia. Nella circostanza, e col luogo di culto gremito di fedeli assai affezionati al sacerdote di origini venete e da decenni in Molise, è stata letta dalla devota Genoveffa Cerchia la significativa lettera aperta di Don Nello a significare il ruolo, la passione e l’impegno dell’uomo e del sacerdote verso le collettività del posto. In allegato il testo scritto dall’uomo di chiesa, cui al termine sono andati gli attestati e i ringraziamenti di tutti.