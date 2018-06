Riceviamo e pubblichiamo

La Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE – ONLUS da quattordici anni si occupa delle problematiche inerenti alla F.C, presenta una nuova iniziativa Cena di Beneficenza all’insegna della Musica & Cabaret e vedrà coinvolti tanti volontari, durante l’evento saranno sorteggiati molti premi di una lotteria benefica.

La LIFC Molise Onlus invita tutti all’evento “Giro Pizza per la Fibrosi Cistica” che si terrà a Campobasso c/o la Pizzeria da Tony il giorno Giovedì 07 Giugno 2018 alle ore 20, nasce dalla volontà di trasformare il suo tempo libero in un gesto consapevole a favore di chi ha veramente bisogno, aggiungendo così al piacere del divertimento il sapore della solidarietà. Allieterà la serata il famoso comico napoletano Angelo DI GENNARO e con la partecipazione della bravissima Renata MARANO, € 20,00 per gli adulti ed € 10,00 per i bambini, il tutto sotto il segno della SOLIDARIETA’.

Partecipare significa godere di una serata conviviale accompagnata da buon cibo e solidarietà, ma anche contribuire a regalare un respiro in più a chi soffre di Fibrosi Cistica, in particolare il ricavato della cena benefica sarà utilizzato per potenziare la ns. Associazione, al fine di consentire la realizzazione di eventuali progetti futuri e nello stesso tempo ci permetterà di rimanere attivi sul territorio.

La Fibrosi cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione in Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. La Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica e affianca questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.

IL PRESIDENTE

D’Ottavio Carmine