Presso la sede dell’ASREM di Campobasso, ieri ha avuto luogo, su convocazione del Direttore Generale Avv. Oreste Florenzano, un incontro con la Lega Italiana Fibrosi Cistica Molise, rappresentato dal Presidente Carmine D’Ottavio e due rappresentanti Responsabili nazionali dell’Area Qualità della Vita della Lifc.

L’incontro, tenutosi in modo cordiale, ha visto sul tavolo rappresentate le problematiche legate all’assistenza e alla cura della Fibrosi cistica, grave malattia genetica multiorgano. L’obiettivo è quello di migliorare l’attuale impianto di prevenzione e cura della patologia, cercando di incrementare l’organico con figure professionali dedicate per la cura e monitoraggio dei pazienti. Situazione che permetterebbe di limitare ancor di più il fenomeno della migrazione sanitaria.

Il Direttore Generale si è dimostrato molto attento alle problematiche rappresentate, legate alla fibrosi cistica, mostrando la sua attenzione verso una patologia molto complicata e rappresentando da subito la sua vicinanza ai pazienti, alle famiglie e agli operatori.

Sono state rappresentate le tematiche per una migliore organizzazione del Centro di cura, al fine di renderlo più efficace ed efficiente e sono state elaborate alcune proposte che allo stato sono al vaglio della direzione generale. Ringraziamo nuovamente il Direttore Generale per la Sua cordialità e restiamo in attesa di positivi riscontri.