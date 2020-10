Siete appassionati di calcio? Vi piacerebbe lavorare per uno dei maggiori club calcistici italiani? La Juventus offre interessanti opportunità di lavoro per affiancare e supportare l’attività dell’azienda e dei suoi calciatori. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi in vista delle prossime assunzioni nella Juventus.

La Juventus seleziona periodicamente personale, in vista di assunzioni a tempo determinato e indeterminato, e in stage. O da inserire mediante collaborazioni occasionali.

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo.

STEWARD

Gli steward si occuperanno dell’accoglienza, dell’assistenza e del controllo del pubblico presente presso l’Allianz Stadium durante le gare casalinghe della Juventus (match-day). I candidati ideali hanno un diploma di scuola media superiore, conoscono almeno una lingua straniera e hanno domicilio a Torino o zone limitrofe. Serve orientamento al cliente e predisposizione al rapporto con il pubblico oltre a flessibilità oraria e disponibilità infrasettimanale e nei weekend.

Gli steward selezionati seguiranno un corso di formazione gratuito obbligatorio erogato da Juventus, quale Ente Formatore riconosciuto dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Al termine del percorso formativo è previsto un esame teorico/pratico al superamento del quale si ottiene il rilascio dell’attestato di abilitazione al ruolo di steward.

DIGITAL EDITOR

La ricerca è rivolta a candidati in possesso di laurea in comunicazione, lettere, materie umanistiche possibilmente con specializzazione in giornalismo. Devono avere 3/4 anni di esperienza pregressa nella gestione dei social media per un noto brand, creazione di contenuti per il web e gestione sito. Richiesta esperienza passata ed attitudine a lavorare davanti alla telecamera.